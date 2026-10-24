Giá vàng giảm 2 tuần liên tiếp, chạm đáy trong vòng 2 tháng

Giá vàng chạm đáy trong vòng 2 tháng. Ảnh: Bảo Tín Minh Châu

Nối tiếp nhịp giảm sau khi kết phiên thứ sáu (23/10), thị trường vàng miếng SJC trong phiên giao dịch cuối tuần tiếp tục hạ giá. Cập nhật bảng giá niêm yết trên thị trường cho thấy, Công ty SJC giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều đối với giá mua, bán vàng miếng SJC.

Thương hiệu này đặt giá mua vàng miếng ở mức 138,7 triệu đồng/lượng và giá bán ở mức 141,7 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên.

Diễn biến tương tự được ghi nhận tại PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý và Mi Hồng. Các doanh nghiệp này cũng đồng loạt giảm 300 nghìn đồng/lượng đối với giá giao dịch vàng miếng SJC.

PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng đưa giá mua và bán vàng miếng SJC về mức 138,7 triệu đồng và 141,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý và Mi Hồng, cả 3 doanh nghiệp này đều niêm yết giá bán tại ngưỡng 141,7 triệu đồng/lượng. Giá mua đặt lần lượt tại ngưỡng 137,1 triệu; 137,7 triệu và 140,2 triệu đồng/lượng.

Ngược lại, giá vàng miếng SJC tại DOJI và Ngọc Thẩm vẫn duy trì ổn định so với phiên 23/10. Đóng cửa phiên cuối tuần, DOJI giữ nguyên giá mua, bán vàng miếng SJC tại ngưỡng 139 triệu – 142 triệu đồng/lượng. Tại Ngọc Thẩm, giá giao dịch vàng miếng vẫn neo tại ngưỡng 137,5 triệu – 141 triệu đồng/lượng, không đổi so với phiên 23/10.

Giá vàng miếng SJC tiếp tục xu hướng đi xuống trong tuần từ 19–24/10. Sau nhịp giảm mạnh trong hai phiên đầu tuần, giá mua và bán tiếp tục điều chỉnh trong biên độ hẹp ở những phiên còn lại.

Diễn biến giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC từ đầu tháng 8/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Xu hướng giảm cũng lan sang phân khúc vàng nhẫn “4 số 9”, tuy nhiên, vẫn ghi nhận 3 đơn vị giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên cuối tuần.

Tính chung cả tuần (19-24/10), giá bán giảm phổ biến 1,4 triệu đồng/lượng, xuống ngưỡng 141,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua giảm từ 1,1 triệu – 1,9 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp. Diễn biến này cho thấy áp lực giảm giá vẫn chiếm ưu thế, kéo giá mua vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp xuống dưới mốc 140 triệu đồng/lượng, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 8/2026.

Dù vậy, tính chung cả tuần 19–24/10, diễn biến giảm vẫn diễn ra đồng loạt tại các hệ thống kinh doanh lớn với mức giảm dao động từ 1,4 triệu đến 4,3 triệu đồng/lượng, cao hơn so với vàng miếng SJC.

Đóng cửa phiên cuối tuần, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI giảm 500 nghìn đồng/lượng. Thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 137,2 triệu – 141,2 triệu đồng/lượng, cao nhất trên thị trường.

Tại Phú Quý, giá vàng nhẫn tròn 9999 chốt phiên ở mức 137,7 triệu đồng/lượng chiều mua và 140,7 triệu đồng/lượng chiều bán, giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với phiên 16/10. So với phiên đầu tuần, giá mua và bán vàng nhẫn tại DOJI và Phú Quý cùng giảm 1,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Doanh nghiệp này niêm yết giá mua chốt phiên tại ngưỡng 137,1 triệu và giá bán là 141,1 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch này cũng được niêm yết đối với giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu, giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Xét chung cả tuần, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giảm lần lượt 1,7 triệu đồng/lượng với chiều mua và giảm 1,6 triệu đồng/lượng với chiều bán

Biên độ điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn trong phiên 24/10 so với 19/10 . Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC vẫn duy trì ổn định ở ngưỡng 135 triệu – 139 triệu đồng/lượng trong suốt phiên cuối tuần, không đổi so với giá chốt phiên 23/10. Tuy nhiên, so với phiên đầu tuần, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm tới 4,3 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 3,3 triệu đồng/lượng đối với chiều bán.

Tương tự, tại PNJ, giá mua, bán vàng nhẫn trơn 9999 cũng không ghi nhận nhịp điều chỉnh nào trong phiên cuối tuần, neo ổn định ở ngưỡng 138 triệu – 141 triệu đồng/lượng. Tính chung cả tuần, giá mua, bán vàng nhẫn tại đây vẫn sụt 1,4 triệu đồng/lượng

Ngọc Thẩm tiếp tục niêm yết vàng nhẫn “4 số 9” ở mức thấp nhất thị trường, với giá mua vào 129 triệu đồng/lượng và bán ra 132,5 triệu đồng/lượng, không đổi so giá chốt phiên 23/10. Nhưng so với phiên 19/10, cả hai chiều cùng giảm mạnh 3,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng chịu sức ép khi giá dầu Brent tăng hơn 6% trong tuần do căng thẳng tại Vùng Vịnh có dấu hiệu leo thang. Giá năng lượng đi lên làm gia tăng lo ngại lạm phát toàn cầu kéo dài, qua đó củng cố khả năng các ngân hàng trung ương, trong đó có Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài hơn.

Theo công cụ CME Tool, giới đầu tư hiện đặt cược hơn 89% khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp diễn ra vào thứ Ba và thứ Tư tuần tới. Tuy nhiên, kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12 đã giảm xuống chỉ còn 10%, từ mức trên 1,5% vào đầu tuần.

Trên thị trường NewYork, đóng cửa phiên cuối tuần (23/10), hợp đồng giá vàng giao ngay giảm 0,77% so với giá chốt phiên 22/10, quay về mốc 3.994 USD/oz. Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), giá vàng miếng cao hơn vàng thế giới khoảng 15,12 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tùy từng thương hiệu, khoảng cách này đối với giá vàng nhẫn “4 số 9” dao động ở mức 12,42 triệu – 14,62 triệu đồng/lượng. Riêng giá vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm chỉ cao hơn vàng thế giới khoảng 5,92 triệu đồng/lượng.