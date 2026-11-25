Vàng miếng SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng

Mở cửa giao dịch sáng nay (8h33'), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào/bán ra ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng hai chiều. Chênh lệch hai chiều vẫn duy trì ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng.

Vàng SJC loại 5 chỉ giao dịch ở mức 128,5-133,52 triệu đồng/lượng hai chiều, giảm 1,5 triệu đồng/lượng hai chiều. Vàng SJC loại 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ giá 128,5-133,53 triệu đồng/lượng, cũng giảm 1,5 triệu đồng/lượng hai chiều.

Giá vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ sáng nay niêm yết ở mức 127,3-133,3 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng hai chiều. Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 0,5 chỉ, 0,3 chỉ giá 127,3-133,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng hai chiều. Nữ trang 999,9 giá 126,3-132,3 triệu đồng/lượng, cũng giảm 1,5 triệu đồng/lượng hai chiều.

Thời điểm 9h25', giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI giao dịch ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng hai chiều. Nhẫn tròn 99,99 Hưng Thịnh Vượng giá 128,5-133,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng hai chiều. Nữ trang 99,99 niêm yết ở mức 123-127 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng hai chiều.

Cùng thời điểm, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào/bán ra ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng hai chiều.

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 99,99 giá 127,5-132,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng hai chiều. Trang sức Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 99,9 giá 127,3-132,3 triệu đồng/lượng, cũng giảm 1,5 triệu đồng/lượng hai chiều.

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long và Quà mừng bản vị Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giao dịch ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng hai chiều.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng SJC giao dịch ở mức 128,5-133,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng hai chiều. Vàng nhẫn Kim Gia Bảo và Tiểu Kim Cát 99,99 giá 128,5-133,5 triệu đồng/lượng, cũng giảm 1,5 triệu đồng/lượng hai chiều.

Vàng miếng SJC tại Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá mua vào/bán ra 128,5-133,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng. Nhẫn trơn PNJ 999,9, Vàng Kim Bảo 999,9 và Vàng Phúc Lộc Tài 999,9 cùng giao dịch ở mức 126-131,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng hai chiều. Vàng nữ trang 999,9 giá 124-129,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng hai chiều. Chênh lệch hai chiều lên tới 5,5 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC tại Phú Quý sáng nay giao dịch ở mức 128-133,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,7 triệu đồng/lượng mua vào và 1,5 triệu đồng/lượng bán ra. Nhẫn Thần Tài Phú Quý 999,9 và nhẫn tròn Phú Quý loại 999,9 cùng niêm yết ở mức 128-132 triệu đồng/lượng, giảm 1,7 triệu đồng/lượng hai chiều. Vàng trang sức Phú Quý loại 999,9 giá 126-131 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng hai chiều.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ

Giá vàng thế giới giảm nhẹ sau khi giảm hơn 2% trong phiên trước đó, khi các tín hiệu cứng rắn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) củng cố kỳ vọng về việc tăng lãi suất vào tháng 12, trong lúc các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát của Mỹ để có thêm manh mối về chính sách.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ khi các tín hiệu cứng rắn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ củng cố kỳ vọng về việc tăng lãi suất vào tháng 12.

Giá vàng giao ngay giảm 0,3% xuống còn 3.544,54 đô la/ounce vào lúc 00h24 (giờ GMT), trong khi hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 của Mỹ giảm 0,5% xuống còn 3.542,60 đô la.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh đã gọi trí tuệ nhân tạo (AI) là "bản lề" của lịch sử, rất quan trọng đối với vai trò lãnh đạo của Mỹ, nhưng công nghệ này cũng trở thành chìa khóa cho chính sách của Fed khi các quan chức tranh luận liệu sự bùng nổ AI là một thời điểm mang tính chuyển đổi, nguồn gốc của lạm phát, hay là điềm báo của một cuộc khủng hoảng kinh tế.

Niềm tin của người tiêu dùng Mỹ tăng cao hơn dự kiến trong tháng 11, chạm mức cao nhất trong gần 2 năm, trong bối cảnh lạc quan về điều kiện thị trường lao động và nền kinh tế nói chung sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng này.

Chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) của Mỹ, một chỉ số quan trọng được ngân hàng trung ương theo dõi sát sao khi họ đặt mục tiêu tỷ lệ lạm phát 2%, sẽ được công bố lúc 13h30 GMT.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang dự báo 96,4% khả năng tăng lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách tháng 12 của Fed và 3,6% khả năng tăng mạnh hơn 50 điểm cơ bản. Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ kim loại quý không sinh lời, làm giảm sức hấp dẫn của nó đối với các nhà đầu tư.

Ngân hàng Nhật Bản có thể sẽ tăng lãi suất thêm vài lần nữa để chống lạm phát, nhưng kế hoạch tăng lãi suất của họ có thể gặp phải những trở ngại chính trị vào năm tới do tiêu dùng yếu, cựu nhà hoạch định chính sách của ngân hàng trung ương Seiji Adachi cho biết hôm thứ Ba.

Ngân hàng Trung ương châu Âu có thể sẽ tăng lãi suất vào tháng 12, nhưng lộ trình sau đó vẫn chưa rõ ràng, thành viên Hội đồng Điều hành ECB Olaf Sleijpen cho biết hôm thứ Ba.

Hội đồng Vàng Thế giới hôm thứ Ba cho biết Sáng kiến Vàng Kỹ thuật số Bán buôn của họ đã hoàn thành các giao dịch thí điểm trực tiếp theo mô hình thanh toán mới cho phép sở hữu và chuyển nhượng vàng vật chất điện tử.

Trong số các kim loại khác, bạc giao ngay giảm 0,2% xuống còn 40,79 đô la mỗi ounce, bạch kim giảm 0,7% xuống còn 1.267,65 đô la và palladium giảm 0,3% xuống còn 851,25 đô la mỗi ounce.

Tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 25/11.