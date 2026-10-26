Giá vàng gãy mốc 4.000 USD, SJC đối mặt nguy cơ giảm sâu

Giá vàng tiếp tục lao dốc, SJC đối mặt rủi ro giảm sâu

Mở cửa tuần mới ngày 26/10, giá vàng thế giới tiếp tục giảm sau khi đánh mất ngưỡng hỗ trợ tâm lý 4.000 USD/ounce vào cuối tuần trước. Có thời điểm, giá vàng giao ngay lùi xuống 3.980 USD/ounce.

So với đỉnh khoảng 5.600 USD/ounce ghi nhận cuối tháng 1, giá vàng thế giới đã giảm khoảng 29%. So với đầu năm, kim loại quý đã mất khoảng 8,2%, cho thấy đà đảo chiều mạnh sau giai đoạn tăng nóng.

Tại thị trường trong nước, cuối tuần trước, vàng miếng SJC giảm xuống 138,7 triệu đồng/lượng mua vào và 141,7 triệu đồng/lượng bán ra. Sáng 26/10, giá mua vào vẫn duy trì ở mức trên.

Vàng nhẫn cũng chịu sức ép lớn. Giá mua vào vàng nhẫn SJC khoảng 135 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải xuống 136,8 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng và giá bán ra là 140,8 triệu đồng/lượng.

So với đỉnh khoảng 191 triệu đồng/lượng hồi đầu tháng 3, giá vàng trong nước đã giảm khoảng 49 triệu đồng/lượng, tương đương 25,8%. Mức điều chỉnh sâu trong thời gian ngắn phản ánh sự thay đổi đáng kể của tâm lý thị trường.

Giá mua vào vàng nhẫn SJC xuống còn 135 triệu đồng/lượng. Ảnh: HH

Việc vàng thế giới xuyên thủng mốc 4.000 USD/ounce có thể kích hoạt thêm các lệnh bán cắt lỗ và bán khống. Khi những ngưỡng hỗ trợ quan trọng bị phá vỡ, áp lực bán theo phân tích kỹ thuật có thể gia tăng, kéo giá xuống các vùng thấp hơn.

Rủi ro với vàng trong nước còn đến từ khoảng cách lớn so với thế giới. Giá vàng SJC đang cao hơn giá thế giới quy đổi trên 18 triệu đồng/lượng, tăng mạnh so với mức 5 triệu đồng/lượng hồi giữa tháng 10.

Chênh lệch lớn khiến người mua phải đối mặt với nguy cơ kép: giá vàng quốc tế tiếp tục giảm và khoảng cách giá trong nước với thế giới thu hẹp. Ngay cả khi giá vàng thế giới đi ngang, vàng SJC vẫn có thể giảm nếu mức chênh lệch bị kéo xuống.

Tuần mới nhiều áp lực, vàng có thể về 3.700 USD?

Trong tuần từ 26-30/10, diễn biến giá vàng được dự báo phụ thuộc vào chính sách tiền tệ Mỹ, giá dầu, triển vọng lạm phát và phản ứng của dòng tiền sau đợt bán tháo.

Trước hết, lãi suất đang gây sức ép lớn. Theo dữ liệu FedWatch được cung cấp ngày 26/10, thị trường chỉ đặt khoảng 8% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất trong cuộc họp ngày 27-28/10. Vì vậy, phát biểu của các quan chức Fed, đặc biệt là Chủ tịch Kevin Warsh, có thể tác động đáng kể đến kỳ vọng chính sách và giá vàng.

Nếu Fed phát tín hiệu cứng rắn nhằm kiềm chế lạm phát, đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ có thể tăng, gây bất lợi cho kim loại quý. Vàng không mang lại lợi suất định kỳ nên thường chịu sức ép khi chi phí cơ hội nắm giữ tăng lên.

Thị trường cũng đang chú ý đến cuộc họp tháng 12. Số liệu FedWatch cung cấp cho thấy, kỳ vọng tăng lãi suất đã lên mức cao. Tính đến 26/10, thị trường đánh cược 92,5% Fed sẽ tăng lãi suất. Trong đó, 24,9% đánh cược Fed tăng 0,25 điểm phần trăm lên 3,75-4%/năm và 67,6% đánh cược Fed tăng 0,5 điểm phần trăm lên 4,25-4,5%/năm. Nếu Mỹ thực sự thắt chặt chính sách mạnh hơn dự kiến, vàng có thể đối mặt với một đợt điều chỉnh sâu.

Giá dầu là biến số đáng chú ý khác. Sáng 26/10, dầu WTI giảm gần 1,8% nhưng vẫn ở mức 101,4 USD/thùng, trong khi dầu Brent quanh 115 USD/thùng. Căng thẳng liên quan đến Iran và eo biển Hormuz tiếp tục làm gia tăng rủi ro nguồn cung năng lượng.

Dầu tăng giá có thể đẩy chi phí sản xuất, vận tải và giá tiêu dùng lên cao, khiến lạm phát dai dẳng hơn. Điều này làm giảm dư địa nới lỏng chính sách của Fed, qua đó gây sức ép lên vàng. Tuy nhiên, bất ổn địa chính trị cũng có thể thúc đẩy nhu cầu trú ẩn, tạo lực đỡ cho kim loại quý.

Về phân tích kỹ thuật, ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cho rằng việc giá vàng xuyên thủng vùng 4.065 USD/ounce đã kích hoạt làn sóng bán theo kỹ thuật. Ông xác định vùng 3.970 USD/ounce là ngưỡng hỗ trợ quan trọng tiếp theo.

Nếu vùng hỗ trợ này bị phá vỡ, giá vàng có thể tiếp tục giảm. Kịch bản lùi về 3.700 USD/ounce đang được một số ý kiến trên thị trường đề cập. Ngược lại, nếu lực bán suy yếu và giá phục hồi qua các ngưỡng kháng cự quan trọng, vàng có thể xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật.

Bà Roukaya Ibrahim, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại BCA Research, nhận định đợt điều chỉnh vừa qua chưa làm thay đổi xu hướng dài hạn của vàng. Các chỉ báo kỹ thuật đã đi sâu vào vùng quá bán, mở ra khả năng phục hồi. Dù vậy, đồng USD mạnh và áp lực lạm phát có thể khiến giá vàng tích lũy hoặc đi ngang trong ngắn hạn.

Khảo sát của Kitco cho thấy giới chuyên gia vẫn thận trọng. Trong 17 chuyên gia Phố Wall tham gia khảo sát, 41% dự báo giá vàng giảm trong tuần, 24% kỳ vọng tăng và 35% cho rằng giá đi ngang hoặc chưa rõ xu hướng. Ngược lại, trong 161 nhà đầu tư cá nhân được khảo sát, 42% kỳ vọng giá tăng, 26% dự báo giảm và khoảng 33% nghiêng về kịch bản đi ngang.

Về trung và dài hạn, vàng vẫn có những yếu tố hỗ trợ. Các ngân hàng trung ương tiếp tục đa dạng hóa dự trữ, giảm phụ thuộc vào tài sản định giá bằng USD và phòng ngừa rủi ro địa chính trị. Nhu cầu vàng vật chất tại Trung Quốc, Ấn Độ cùng lực mua bắt đáy cũng có thể giúp hạn chế đà giảm.

Nhìn chung, giá vàng tuần này vẫn đối mặt áp lực lớn nếu Fed phát tín hiệu cứng rắn và vùng 3.970 USD/ounce không trụ vững. Trong trung hạn, thị trường có thể tiếp tục biến động mạnh trước khi xác lập xu hướng mới. Về dài hạn, nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương vẫn là điểm tựa, nhưng không loại trừ khả năng giá tiếp tục điều chỉnh.

Đối với nhà đầu tư trong nước, mức chênh lệch lớn giữa vàng SJC và thế giới là rủi ro đáng chú ý. Giá giảm sâu chưa đồng nghĩa thị trường đã tạo đáy; mua đuổi hoặc sử dụng đòn bẩy trong giai đoạn biến động mạnh đều có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể.