Giá vàng đứng im, USD thấp nhất gần 2 năm

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 138 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng khác như Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu… đồng loạt giữ nguyên giá bán vàng miếng ở mốc 141 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng không thay đổi so với sáng qua. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý có giá 137,5 - 140,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 136,9 - 140,9 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước không thay đổi so với sáng qua (ảnh: NY).

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.065 USD/ounce, giảm 2 USD so với sáng qua, tương đương khoảng 126,3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.615 đồng/USD. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng được phép mua bán USD trong vùng 24.334 - 26.896 đồng/ USD.

Tại Vietcombank, giá USD giao dịch ở mức 25.430 - 25.810 đồng/USD (mua vào - bán ra). Đà giảm liên tiếp đưa giá USD ngân hàng về ngang mức cuối tháng 3 năm ngoái. Chỉ trong tuần này, giá USD giảm 200 đồng/USD.

Trên thị trường chợ đen, giá USD giao dịch trong khoảng 26.070 - 26.130 đồng/USD mua - bán.