Sáng nay (28/10), giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới lúc 9h00 đang neo ở mức 4.048,70 USD/ounce - tăng 24,43 USD/ounce tương đương tăng 0,61% so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới tương đương khoảng khoảng hơn 127 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Giá vàng đồng loạt vọt tăng.

Giá vàng thế giới tăng trở lại sau 2 phiên giảm sâu trước đó. Lực cầu bắt đáy gia tăng khi vàng xuống đáy 3 tháng.

Giá vàng thế giới tăng trở lại bất chấp đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng nhẹ. Giá dầu hạ nhiệt đôi chút là yếu tố hỗ trợ cho mặt hàng kim loại quý. Giá dầu WTI giảm 0,82% xuống 100,9 USD/thùng. Dầu Brent giảm hơn 0,9% xuống 114,8 USD/thùng.

Giá dầu giảm sau phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc loại trừ khả năng hành động quân sự tức thời nhằm vào Iran.

Tuy nhiên, nhìn chung vàng đang chịu áp lực trong bối cảnh giá năng lượng, đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ.... Các dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây tích cực làm dấy lên lo ngại lạm phát kéo dài, củng cố triển vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn.

Thị trường hiện tập trung vào cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed trong hai ngày 27 và 28-10. Theo các dữ liệu thị trường được Kitco dẫn lại, giới đầu tư nghiêng về khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp này, nhưng vẫn quan tâm đến khả năng lãi suất tăng trở lại vào tháng 12. Nếu kỳ vọng thắt chặt chính sách tiếp tục gia tăng, đồng USD và lợi suất trái phiếu có thể duy trì sức mạnh, gây bất lợi cho vàng.

Tại thị trường trong nước:

Giá vàng miếng SJC các thương hiệu sáng hôm nay đang niêm yết ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng - tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng qua.

Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Công ty SJC sáng nay niêm yết ở mức 136 - 140 triệu đồng/lượng - tăng 1 triệu đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng qua.

PNJ đang niêm yết vàng nhẫn ở mức 138,6 - 141,6 triệu đồng/lượng - tăng 1 triệu đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng qua.

Giá vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý sáng nay niêm yết ở mức 138,5 - 141,5 triệu đồng/lượng - tăng 1 triệu đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng qua.

Trong khi đó, DOJI sáng nay niêm yết vàng nhẫn ở mức 138,2 - 142,2 triệu đồng/lượng - tăng 900.000 đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng qua.

Bảo Tín Minh Châu cũng đang niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 137,6 - 141,6 triệu đồng/lượng - tăng 600.000 đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng qua.