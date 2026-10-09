Sáng nay (8/10), giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới lúc 9h09, đang neo ở mức 4.171,4 USD/ounce, tăng 57,18 USD/ounce tương đương 1,39% so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng thế giới tương đương khoảng khoảng hơn 130,6 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng hơn 12 triệu đồng/lượng.

Giá vàng đồng loạt vọt tăng.

Giá vàng bật tăng khi kết quả khả quan của phiên đấu giá trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm đã giúp lợi suất đảo chiều hạ nhiệt từ các mức đỉnh buổi sáng, trong khi đợt tăng vọt của giá dầu tiếp tục duy trì áp lực lạm phát và rủi ro Fed thắt chặt chính sách cuối năm trong dòng chảy của thị trường kim loại quý.

Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch hiện đang đánh giá xác suất 17% cho một đợt tăng lãi suất vào tháng 10, nhưng định giá lên tới 81% xác suất xảy ra đợt tăng vào tháng 12.

Morgan Stanley - một trong những ngân hàng đầu tư quyền lực nhất Phố Wall, gọi cuộc chiến Iran là “bài kiểm tra thực tế” đối với vai trò trú ẩn của vàng. Trong tháng đầu tiên của cuộc chiến (tháng 3/2026), vàng giảm 14,5%, trong khi chỉ số chứng khoán toàn cầu FTSE All-World chỉ mất 9% và S&P 500 giảm 7,8%.

Bloomberg nhận định: “Cuộc chiến ở Trung Đông đã cho thấy vàng không phải là một nơi trú ẩn đúng nghĩa như người ta vẫn tưởng”. Kim loại quý này đã trở thành nạn nhân của chính cuộc chiến mà nó được kỳ vọng sẽ hưởng lợi.

Tại thị trường trong nước:

Giá vàng miếng SJC các thương hiệu mở cửa phiên sáng hôm nay bật tăng mạnh mẽ và đang niêm yết ở mức 140,8 - 143,8 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng qua.

Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Công ty SJC sáng nay niêm yết ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng qua.

PNJ đang niêm yết vàng nhẫn ở mức 140,2 - 143,2 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng qua.

Giá vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý sáng nay niêm yết ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng qua.

Trong khi đó, DOJI sáng nay niêm yết vàng nhẫn ở mức 139,8 - 143,8 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng qua.

Bảo Tín Minh Châu cũng đang niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 139,6 - 143,5 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với mở cửa phiên sáng qua.