Giá vàng đồng loạt tăng 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước tăng 1 triệu đồng/lượng

Mở cửa giao dịch sáng nay (8h36'), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào/bán ra ở mức 139-142 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng hai chiều.

Giá vàng trong nước đồng loạt tăng 1 triệu đồng/lượng.

Vàng SJC loại 5 chỉ cũng tăng 1 triệu đồng/lượng hai chiều, giao dịch ở mức 139-142,02 triệu đồng/lượng hai chiều. Vàng SJC loại 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ giá 139-142,03 triệu đồng/lượng, cũng tăng 1 triệu đồng/lượng hai chiều.

Vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ niêm yết ở mức 137,5-141,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng hai chiều. Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 0,5 chỉ, 0,3 chỉ giá 137,5-141,6 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng hai chiều. Nữ trang 999,9 giá 135,5-140,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng.

Thời điểm 9h27', giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI giao dịch ở mức 139-142 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng hai chiều. Nhẫn tròn 99,99 Hưng Thịnh Vượng giá 137,5-141,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng hai chiều. Nữ trang 99,99 niêm yết ở mức 135,5-139,5 triệu đồng/lượng, cũng tăng 1 triệu đồng/lượng hai chiều.

Cùng thời điểm, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào/bán ra ở mức 137,5-142 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng hai chiều.

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 99,99 giá 135,5-140,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng hai chiều. Trang sức Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 99,9 giá 135,3-140,3 triệu đồng/lượng, cũng tăng 1 triệu đồng/lượng hai chiều.

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long và Quà mừng bản vị Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giao dịch ở mức 137,5-141,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng hai chiều.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng SJC giao dịch ở mức 139-142 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng hai chiều. Vàng nhẫn Kim Gia Bảo và Tiểu Kim Cát 99,99 giá 137,5-141,5 triệu đồng/lượng, cũng tăng 1 triệu đồng/lượng hai chiều.

Vàng miếng SJC tại Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá mua vào/bán ra 139-142 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng hai chiều. Nhẫn trơn PNJ 999,9, Vàng Kim Bảo 999,9 và Vàng Phúc Lộc Tài 999,9 cùng giao dịch ở mức 137,2-141,2 triệu đồng/lượng, tăng 900.000 đồng/lượng hai chiều. Vàng nữ trang 999,9 giá 135,6-140,1 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng hai chiều.

Vàng miếng SJC tại Phú Quý sáng nay giao dịch ở mức 138,5-142 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng hai chiều. Nhẫn Thần Tài Phú Quý 999,9 và nhẫn tròn Phú Quý loại 999,9 cùng niêm yết ở mức 138,5-141,5 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng hai chiều. Vàng trang sức Phú Quý loại 999,9 giá 136-140,5 triệu đồng/lượng, cũng tăng 1 triệu đồng/lượng hai chiều.

Giá vàng thế giới tăng hơn 1%

Giá vàng thế giới tăng hơn 1% vào hôm nay khi giá dầu giảm làm giảm bớt lo ngại về lạm phát, trong khi các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ và các tín hiệu mới từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed) về triển vọng chính sách.

Giá vàng thế giới tăng hơn 1% khi giá dầu giảm làm dịu bớt lo ngại về lạm phát

Giá vàng giao ngay tăng 1,6% lên 4.129,69 đô la/ounce vào lúc 2h20 (GMT), trong khi hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giao tháng 12 tăng 1,6% lên 4.139,00 đô la. Vàng thỏi đã tăng khoảng 5% trong tuần trước.

Giá dầu giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói khó có khả năng ra lệnh tấn công thêm vào Iran khi các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột vẫn tiếp diễn, làm giảm bớt lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung.

Giá dầu thấp hơn có thể làm giảm áp lực lạm phát và giảm kỳ vọng rằng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn, làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng thỏi không sinh lời.

"Thái độ hòa giải hơn của Trump đối với Iran đang giúp kiềm chế giá dầu, từ đó làm giảm bớt áp lực lạm phát đang đè nặng lên kim loại quý này, cùng với sự giảm nhẹ của đồng đô la", nhà phân tích thị trường chính tại KCM Trade, Tim Waterer, nhận định.

Đồng đô la Mỹ suy yếu, khiến vàng thỏi được định giá bằng đô la trở nên phải chăng hơn đối với người mua ở nước ngoài.

Trong khi đó, tăng trưởng việc làm của Mỹ tăng tốc trong tháng 10 và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1%, củng cố kỳ vọng rằng thị trường lao động vẫn kiên cường và giúp Fed tiếp tục theo đuổi kế hoạch tăng lãi suất vào tháng 12.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện nhận thấy có 79% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12, tăng từ 71% trước khi công bố dữ liệu việc làm.

Những người tham gia thị trường hiện đang chờ đợi dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ (CPI) vào thứ ba và Chỉ số giá sản xuất (PPI) vào thứ sáu để đánh giá thêm lập trường chính sách tiền tệ của Fed. "Bất kỳ chỉ số nào khả quan đều có thể củng cố đồng đô la và làm tăng khả năng tăng lãi suất vào tháng 12, điều này sẽ nhanh chóng đẩy giá vàng trở lại thế phòng thủ", ông Waterer bổ sung.

Trong số các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 2,8% lên 53,31 đô la/ounce, bạch kim tăng 1,6% lên 1.556,14 đô la và palladium tăng 2,1% lên 1.044,28 đô la.

Tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 9/11.