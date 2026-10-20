Sáng nay (20/10), giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới lúc 9h03 phút đang neo ở mức 4.127,64 USD/ounce, giảm 33,1 USD/ounce tương đương giảm 0,8% so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới tương đương khoảng khoảng gần 129,8 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng hơn 12 triệu đồng/lượng.

Giá vàng đồng loạt lao dốc.

Giá vàng thế giới giảm sâu do tác động từ lạm phát dai dẳng, giá năng lượng leo thang và kỳ vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tuy nhiên, dòng vốn đầu tư vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng vẫn tăng, trong khi chuyên gia nhận định, những yếu tố nền tảng hỗ trợ kim loại quý chưa mất đi, mở ra triển vọng phục hồi trong thời gian tới.

Số liệu lạm phát Mỹ tháng 9 cao hơn dự báo. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Mỹ tăng 0,6% so với tháng trước và 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ số giá sản xuất (PPI) tăng tương ứng 1,3% và 6,3%.

Hoạt động sản xuất cũng cho thấy nền kinh tế vẫn có sức chống chịu. Sản lượng công nghiệp tháng 9 tăng 0,7%, sản lượng ngành chế tạo tăng 0,3%.

Dù lạm phát cao hơn dự kiến, kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 10 đã giảm đáng kể. Nhà giao dịch đánh giá xác suất tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 27-28/10 khoảng 15%. Khả năng Fed tăng thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 12 vẫn được đánh giá ở mức gần 89%.

Tại thị trường trong nước:

Giá vàng miếng SJC các thương hiệu mở cửa phiên sáng hôm nay đang niêm yết ở mức 139 - 142 triệu đồng/lượng - giảm 1,6 triệu đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng qua.

Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Công ty SJC sáng nay niêm yết ở mức 138,2 - 141,2 triệu đồng/lượng - giảm 1,9 triệu đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng qua.

PNJ đang niêm yết vàng nhẫn ở mức 138 - 141triệu đồng/lượng - giảm 1,9 triệu đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng qua.

Giá vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý sáng nay niêm yết ở mức 138,5 - 141,5 triệu đồng/lượng - giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng qua.

Trong khi đó, DOJI sáng nay niêm yết vàng nhẫn ở mức 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng - giảm 600.0000 đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng qua.

Bảo Tín Minh Châu cũng đang niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 138 - 142 triệu đồng/lượng - giảm 700.0000 đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng qua.