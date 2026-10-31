Giá vàng đồng loạt giảm sâu, về đáy một tháng

Giá vàng quốc tế (XAU) hôm nay là 3.875,53 USD (cập nhật lúc 06:00:47 31/10/2026), giảm 3,58% trong 24 giờ qua, tương ứng với giảm 143,83 USD/ounce.

Giá vàng trong nước giảm tới 1,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới sụt giảm mạnh, xuống dưới 4.000 USD/ounce, do chịu sức ép từ triển vọng lãi suất và lo ngại lạm phát tại Mỹ. Tăng trưởng kinh tế mạnh hơn dự kiến cùng lạm phát dai dẳng củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ vào cuối năm.

Giới chuyên môn đánh giá, thị trường vàng kéo dài đà suy yếu. Diễn biến này khiến giá vàng đứng trước nguy cơ ghi nhận tháng giảm thứ hai liên tiếp. Kim loại quý đã giảm hơn 3% trong tháng 10, khi giao tranh tại Trung Đông tái diễn khiến giá năng lượng duy trì ở mức cao và làm gia tăng lo ngại về lạm phát.

Theo ngân hàng ANZ, vàng cũng tiếp tục đối mặt với nguy cơ bị bán tháo cùng thị trường chứng khoán trên diện rộng, khi nhà đầu tư đánh giá lại hiệu quả sinh lời từ các khoản đầu tư lớn vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Các chuyên gia phân tích tại công ty môi giới đầu tư KCM Trade nhận định, đà giảm hiện nay đang đặt ra thách thức lớn cho ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật 4.000 USD/ounce của vàng. Dù lực mua khi giá xuống từng giúp hạn chế đà sụt giảm trước đây, nhưng hiện vẫn chưa rõ liệu dòng tiền đầu tư giá trị có quay trở lại hỗ trợ thị trường hay không.

Theo KCM Trade, các chỉ số vĩ mô tích cực của Mỹ trong tuần qua đang tạo điều kiện để Fed duy trì lộ trình tăng lãi suất vào tháng 12. Khi kết hợp với việc giá dầu duy trì ở mức cao, vàng đang dần mất đi lợi thế từ góc độ phòng ngừa lạm phát.

Trong nước, chốt phiên 30/10, giá vàng miếng đồng loạt giảm mạnh. Các thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI đều giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 138,4 – 141,4 triệu đồng/lượng.

Riêng Phú Quý giảm 1,2 triệu đồng/lượng mua vào và giảm 1,3 triệu đồng/lượng bán ra, giao dịch ở ngưỡng 137 - 141,4 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn cũng giảm mạnh ở hầu hết các thương hiệu. Cụ thể, SJC niêm yết ở mức 134,3 – 138,3 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng /lượng ở cả hai chiều; DOJI niêm yết ở mức 136 – 140 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều; PNJ niêm yết ở mức 136 - 140 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng /lượng ở cả hai chiều; Phú Quý niêm yết ở mức 137- 140 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng /lượng ở cả hai chiều.

Trước những tín hiệu nhiễu loạn từ thị trường tài chính quốc tế, giá vàng trong nước ghi nhận trạng thái giao dịch hết sức thận trọng, đẩy giá vàng xuống mức thấp nhất trong một tháng qua.

Các chuyên gia khuyến cáo việc "bắt đáy" vào lúc này chứa đựng rủi ro vô cùng lớn. Mức chênh lệch mua - bán rộng đồng nghĩa với việc nhà đầu tư sẽ chịu khoản lỗ ngay lập tức sau khi giao dịch. Nhà đầu tư nên tiếp tục đứng ngoài thị trường, theo dõi sát diễn biến tỷ giá EUR/USD và các thông điệp lãi suất từ ECB trước khi đưa ra quyết định.

Đối với người dân tích trữ dài hạn, nếu có nhu cầu mua tích lũy, phân khúc vàng nhẫn trơn là lựa chọn tối ưu hơn nhờ biên độ chênh lệch hẹp hơn (khoảng 3 - 4 triệu đồng/lượng) và bám sát diễn biến thế giới hơn so với vàng miếng.

Người dân nên chia nhỏ dòng vốn để giải ngân từng phần theo phương pháp bình quân giá (DCA), tuyệt đối tránh tâm lý đám đông hoặc dồn toàn bộ nguồn lực vào một phiên biến động mạnh.