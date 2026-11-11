Giá vàng sáng nay (11/11) trên thị trường thế giới lúc 9h02 đang neo ở mức 4.046,74 USD/ounce - giảm 59,53 USD/ounce so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng thế giới tương đương khoảng khoảng gần 126 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng gần 15 triệu đồng/lượng.

Giá vàng đồng loạt giảm sâu, SJC "bay" 2 triệu/lượng.

Giá vàng giao ngay giảm mạnh trong đầu phiên giao dịch do chịu áp lực từ dữ liệu lạm phát của Mỹ mạnh hơn dự kiến, củng cố kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 12.

Cả chỉ số giá tiêu dùng chung và chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi đều tăng cao hơn dự báo của các nhà kinh tế trong tháng 10, đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao và gây thêm áp lực lên kim loại quý.

Theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn mức dự báo 0,3%, dù đã giảm tốc so với mức tăng 0,6% trong tháng 9.

Dữ liệu lạm phát mới nhất xuất hiện sau báo cáo việc làm tích cực của Mỹ. Tháng 10, nền kinh tế nước này tạo thêm 165.000 việc làm phi nông nghiệp, cao hơn đáng kể mức dự báo 65.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 4,2% xuống 4,1%, trong khi thu nhập bình quân theo giờ tăng 0,4%.

Sự kết hợp giữa thị trường lao động vững chắc và lạm phát dai dẳng đang tạo thêm dư địa để Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Trước báo cáo CPI, thị trường đã dự báo khoảng 84% khả năng Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 8-9/12.

Tại thị trường trong nước:

Giá vàng miếng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý SJC, PNJ, DOJI, Phú Quý sáng hôm nay đang niêm yết ở mức 136,5 - 139,5 triệu đồng/lượng - giảm 2 triệu đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu sáng hôm nay đang niêm yết ở mức 135,5 - 139,5 triệu đồng/lượng - thấp hơn 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào so với các thương hiệu khác.

Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Công ty vàng bạc đá quý SJC sáng nay niêm yết ở mức 135,3 - 139,3 triệu đồng/lượng - giảm 1,9 triệu đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng qua.

PNJ đang niêm yết vàng nhẫn ở mức 134,7 - 138,9 triệu đồng/lượng - giảm 1,7 triệu đồng/lượng so với chốt phiên cuối tuần trước.

Phú Quý sáng nay niêm yết vàng nhẫn ở mức 138 - 141 triệu đồng/lượng - giảm 500.000 đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng qua.

DOJI niêm yết ở mức 135,2 - 139,2 triệu đồng/lượng - giảm 2 triệu đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng qua.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu cũng đang niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 135,5 - 139,5 triệu đồng/lượng - giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng qua.