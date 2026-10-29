Giá vàng đồng loạt giảm sau khi Fed giữ nguyên lãi suất

Vàng miếng SJC giảm 300.000 đồng/lượng

Mở cửa giao dịch sáng nay (8h29'), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào/bán ra ở mức 139,7-142,7 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng hai chiều. Vàng SJC 5 chỉ cũng giảm 300.000 đồng/lượng hai chiều, mua vào/bán ra ở mức 139,7-142,72 triệu đồng/lượng. Vàng SJC loại 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ giao dịch ở mức 139,7-142,73 triệu đồng/lượng, cũng giảm 300.000 đồng/lượng hai chiều.

Giá vàng trong nước phổ biến giảm 300.000 đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ niêm yết ở mức 135,5-139,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng hai chiều. Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 0,5 chỉ, 0,3 chỉ giá 135,5-139,6 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch gần nhất. Nữ trang 999,9 giá 133,5-138,5 triệu đồng/lượng, cũng giảm 500.000 đồng/lượng.

Thời điểm 10h50', giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI giao dịch ở mức 139,7-142,7 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng. Nhẫn DOJI Hưng Thịnh Vượng giao dịch ở mức 137,5-141,5 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng hai chiều. Tuy nhiên, giá vàng nữ trang 999,9 tăng 800.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 135,5-139,5 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá bán vàng miếng SJC mua vào/bán ra ở mức 137,4-142,7 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng mua vào và 300.000 đồng/lượng bán ra.

Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 999,9 giá 135,4-140,4 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng. Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 99,9 giá 135,2-140,2 triệu đồng/lượng, cũng giảm 200.000 đồng/lượng hai chiều. Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long và Quà mừng bản vị Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giao dịch ở mức 137,4-141,4 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng.

Vàng miếng SJC tại Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá mua vào/bán ra 139,7-142,7 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng lượng hai chiều. Nhẫn trơn PNJ 999,9, Vàng Kim Bảo 999,9 và Vàng Phúc Lộc Tài 999,9 cùng giao dịch ở mức 137-141 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng hai chiều. Vàng nữ trang 999,9 giá 134,7-139,2 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng hai chiều.

Vàng miếng SJC tại Phú Quý sáng nay giao dịch ở mức 138,2-142,7 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng hai chiều. Nhẫn Thần Tài Phú Quý 999,9 và nhẫn tròn Phú Quý loại 999,9 cùng niêm yết ở mức 138,2-141,2 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng. Vàng trang sức Phú Quý loại 999,9 tăng 700.000 đồng/lượng hai chiều, giao dịch ở mức 136-140 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng SJC niêm yết giá 139,7-142,7 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng hai chiều. Vàng nhẫn Kim Gia Bảo 999,9 giao dịch ở mức 137,4-141,4 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng VietinBank SJC giao dịch ở mức 139,7-142,7 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng thế giới giảm xuống còn 4.035 đô la/ounce sau khi Fed giữ nguyên lãi suất

Cục Dự trữ Liên bang (Fed) thông báo hôm qua rằng Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã bỏ phiếu với tỷ lệ 10-2 ủng hộ việc giữ nguyên lãi suất chính sách, đúng như dự đoán của thị trường.

Giá vàng thế giới giảm sau khi Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp kéo dài 2 ngày kết thúc vào hôm qua (28/10).

"Ủy ban đã quyết định duy trì phạm vi mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,3/4 đến 4 phần trăm, nhằm hỗ trợ nhiệm vụ kép của Fed. Ủy ban tiếp tục chính sách duy trì dự trữ dồi dào trong hệ thống ngân hàng", Cục Dự trữ Liên bang cho biết.

"Hoạt động kinh tế đang mở rộng với tốc độ mạnh mẽ. Mặc dù sự bất ổn vẫn ở mức cao, một phần do các diễn biến địa chính trị, nhưng chi tiêu trong nước vẫn duy trì ổn định. Tăng trưởng năng suất mạnh mẽ và đầu tư vốn dồi dào. Số lượng việc làm tăng theo kịp lực lượng lao động, và tỷ lệ thất nghiệp hầu như không thay đổi", thông cáo giải thích.

Tuy nhiên, ngân hàng trung ương cảnh báo lạm phát vẫn ở mức cao. "Việc thu thập thêm thông tin sẽ giúp Ủy ban xác định lập trường chính sách phù hợp để đảm bảo lạm phát kịp thời trở lại mục tiêu 2% của Ủy ban. Ủy ban sẽ mang lại sự ổn định giá cả", FOMC bổ sung.

Các thành viên FOMC Lisa Cook và Beth Hammack đã bỏ phiếu chống lại hành động chính sách tiền tệ và tuyên bố này, cả hai đều muốn nâng phạm vi mục tiêu cho lãi suất quỹ liên bang thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp hôm thứ Tư. Thông cáo của Cục Dự trữ Liên bang không đưa ra bất kỳ hướng dẫn nào về các động thái lãi suất trong tương lai.

Giá vàng đã giảm sau thông báo này, với giá vàng giao ngay cuối phiên giao dịch ở mức 4.035,48 đô la/ounce, giảm 0,60%.

Giám đốc Đầu tư của Northlight Asset Management, Chris Zaccarelli cho biết, Cục Dự trữ Liên bang đã đưa ra nhiều dấu hiệu cho thấy họ đang lên kế hoạch tăng lãi suất vào tháng 12.

Tỷ giá tại Vietcombank sáng 29/10.