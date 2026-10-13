Giá vàng đồng loạt giảm sâu

Sáng nay (13/10), giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới lúc 9h04 phútđang neo ở mức 4.167,16 USD/ounce, giảm 27,79 USD/ounce tương đương 0,66 % so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới tương đương khoảng khoảng gần 131,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng hơn 12 triệu đồng/lượng.

Trong nước, giá vàng SJC và vàng nhẫn giảm sâu tới 1,3 triệu đồng mỗi lượng.

Sau khi chạm mức cao nhất trong một tuần, giá vàng thế giới quay đầu giảm do sức ép từ đồng USD mạnh lên và diễn biến từ thị trường năng lượng. Trong khi đó, giới đầu tư đang chờ đợi các dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ để đánh giá triển vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Về triển vọng giá vàng trong tuần này, giới đầu tư đang hướng sự chú ý tới những phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh cùng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, nhằm tìm kiếm thêm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ.

Theo lịch công bố, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ dự kiến được công bố vào thứ Tư (14-10), tiếp đó là chỉ số giá sản xuất (PPI) và số liệu doanh số bán lẻ vào thứ Năm (15-10).

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường phần lớn dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp cuối tháng 10, trong khi xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 được đánh giá ở mức 87%. Triển vọng duy trì lãi suất cao có thể gây bất lợi cho vàng, bởi kim loại quý này không mang lại lợi tức.

Nhận định về diễn biến thị trường trong những ngày tới, ông Jim Wyckoff cho rằng các báo cáo kinh tế sắp công bố khó cho thấy dấu hiệu lạm phát hạ nhiệt và nhiều khả năng sẽ tiếp tục gây sức ép giảm giá đối với thị trường kim loại quý.

Tại thị trường trong nước:

Giá vàng miếng SJC các thương hiệu mở cửa phiên sáng hôm nay đang niêm yết ở mức 140,5 - 143,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng qua.

Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Công ty SJC sáng nay niêm yết ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng - giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng qua.

PNJ đang niêm yết vàng nhẫn ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng - giảm 1 triệu đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng qua.

Giá vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý sáng nay niêm yết ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng - giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng qua.

Trong khi đó, DOJI sáng nay niêm yết vàng nhẫn ở mức 139,5 - 143,5 triệu đồng/lượng - giảm 1 triệu đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng qua.

Bảo Tín Minh Châu cũng đang niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 139 - 143 triệu đồng/lượng - giảm 1 triệu đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng qua.