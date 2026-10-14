Giá vàng đồng loạt giảm 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước giảm 1 triệu đồng/lượng

Thời điểm 08h59, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng mua vào/bán ra ở mức 140,3-143,3 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên gần nhất.

Giá vàng trong nước phổ biến giảm 1 triệu đồng/lượng.

Vàng SJC 5 chỉ mua vào/bán ra ở mức 140,3-143,320 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng. Vàng SJC loại 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ giao dịch ở mức 140,3-143,330 triệu đồng/lượng, cũng giảm 1 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ niêm yết ở mức 139,8-142,8 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 0,5 chỉ, 0,3 chỉ giá 139,8-142,9 triệu đồng/lượng.

Thời điểm 10h05, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 138,8-143,3 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng mua vào và 1 triệu đồng/lượng bán ra.

Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 999,9 giá 136,8-141,8 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều. Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 99,9 giá 136,6-141,6 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng. Vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long, nhẫn tròn trơn và quà mừng bản vị Bảo Tín Minh Châu đều giao dịch ở mức 138,8-142,8 triệu đồng/lượng, cùng giảm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào/bán ra ở mức 140,3-143,3 triệu đồng/lượng. Nhẫn DOJI Hưng Thịnh Vượng giao dịch ở mức 139-143 triệu đồng/lượng. Nhẫn DOJI Hưng Thịnh Vượng chênh lệch mua vào/bán ra lên tới 4 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC tại Phú Quý sáng nay giao dịch ở mức 139,8-143,3 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng mua vào và 1 triệu đồng/lượng bán ra. Nhẫn Thần Tài Phú Quý 999,9 và nhẫn tròn Phú Quý loại 999,9 cùng niêm yết ở mức 139,8-142,8 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Vàng trang sức Phú Quý loại 999,9 niêm yết ở mức 136,5-141 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng hai chiều.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng nhẫn Kim Gia Bảo mua vào/bán ra niêm yết ở mức 139-143 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng hai chiều. Giá vàng miếng VietinBank SJC cũng giao dịch ở mức 140,3-143,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giữ vững trước dữ liệu lạm phát của Mỹ

Giá vàng thế giới ít thay đổi hôm nay khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ dự kiến được công bố vào cuối ngày để đánh giá lập trường chính sách tiền tệ mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Giá vàng thế giới giữ vững trước dữ liệu lạm phát của Mỹ.

Giá vàng giao ngay giữ ổn định ở mức 4.159,45 USD/ounce vào lúc 02h51 (giờ GMT). Hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giao tháng 12 tăng nhẹ 0,1% lên 4.182,60 USD.

"Những gì chúng ta đang thấy ở đây không phải là một biến động lớn, nó nằm trong một phạm vi. Nhưng thực tế là chúng ta có thể giữ vững trong một phạm vi trong khi giá dầu đang tăng cho thấy vàng đang cố gắng tìm lý do để tăng giá", người đứng đầu bộ phận kinh tế vĩ mô toàn cầu tại Tastylive, Ilya Spivak cho biết.

Nếu dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá sản xuất và doanh số bán lẻ sắp tới cho thấy đà tăng trưởng kinh tế yếu hơn, thị trường có thể giảm bớt kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay, tạo ra chất xúc tác tích cực cho giá vàng, Spivak nói thêm.

Báo cáo Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ sẽ được công bố lúc 12h30 (GMT), tiếp theo là Chỉ số Giá sản xuất (PPI) và dữ liệu doanh số bán lẻ vào thứ Năm.

Chủ tịch Fed chi nhánh New York, John Williams, tái khẳng định quan điểm của mình rằng ngân hàng trung ương Mỹ có thể cần phải tăng lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay nhằm mục đích giảm lạm phát.

Trong khi đó, Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết sự gia tăng gần đây của lợi suất trái phiếu Mỹ phản ánh tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn chứ không phải kỳ vọng lạm phát cao hơn, vốn vẫn "ổn định".

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang định giá khoảng 23% khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng này và 88% khả năng tăng lãi suất vào tháng 12. Mặc dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng lãi suất cao hơn có xu hướng làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý không sinh lời đối với các nhà đầu tư.

Trong số các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 0,6% xuống còn 59,11 USD mỗi ounce, bạch kim ổn định ở mức 1.664,19 USD và palladium tăng 0,4% lên 1.130,81 USD.

Tỷ giá USD trong nước hôm nay 14/10: Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.646 VND/USD, tăng 13 đồng so với phiên 13/10. Với biên độ giao dịch (+/-5%), tỷ giá sàn áp dụng là 24.364 VND/USD và tỷ giá trần là 26.928 VND/USD. Trái ngược với đà tăng của tỷ giá trung tâm, giá USD tại các ngân hàng thương mại và thị trường tự do đồng loạt đi xuống: Vietcombank: Mua vào 25.670 VND/USD – Bán ra 26.080 VND/USD (giảm 20 đồng ở cả hai chiều). Techcombank: Mua vào 25.695 VND/USD – Bán ra 26.090 VND/USD (giảm 24 đồng ở cả hai chiều). VietinBank: Mua vào 25.639 VND/USD – Bán ra 26.084 VND/USD (giảm 26 đồng ở cả hai chiều). Eximbank: Giữ nguyên mức niêm yết cũ, mua vào 25.700 VND/USD – bán ra 26.090 VND/USD. Maritimebank: Mua vào 25.723 VND/USD – Bán ra 26.100 VND/USD (giảm nhẹ 7 đồng ở cả hai chiều). Thị trường tự do: Ghi nhận đà lao dốc mạnh nhất khi bốc hơi 110 đồng ở cả hai chiều, kéo giá giao dịch xuống mức 26.000 VND/USD (mua vào) và 26.050 VND/USD (bán ra).