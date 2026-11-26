Giá vàng sáng nay (26/11) trên thị trường thế giới lúc 9h03 đang neo ở mức 3,573.24 USD/ounce - tăng 10,6 USD/ounce so với mở cửa phiên.

Giá vàng thế giới tương đương khoảng khoảng gần 112,2 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng hơn 21 triệu đồng/lượng.

Giá vàng đồng loạt bật tăng.

Áp lực bán gia tăng sau khi Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) công bố GDP quý III tăng trưởng 4,3%, cao hơn đáng kể so với mức dự báo 3,5% và mức tăng 2,2% của quý II. Kết quả này cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức chống chịu tốt.

Trong khi đó, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 10 tăng 0,3% so với tháng trước và 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức 3,6% của tháng 9. PCE lõi tăng 3,3% theo năm, vượt mức 3,1% của tháng trước và dự báo 3,2%.

Thị trường lao động Mỹ cũng cho thấy dấu hiệu ổn định. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 21/11 giảm 13.000 đơn, xuống còn 189.000 đơn, thấp hơn dự báo 200.000 đơn.

Tâm lý thị trường vẫn tập trung vào cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào ngày 8-9 tháng 12, với số liệu GDP mạnh mẽ hơn hôm thứ Tư và lạm phát PCE cốt lõi tăng cao củng cố kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản nữa.

Tình hình eo biển Hormuz và quan hệ Mỹ-Iran vẫn chưa ổn định vào ngày 25-11 khi các cuộc tấn công liên tục vào tàu thương mại và các cuộc đàm phán ngoại giao bế tắc tiếp tục duy trì rủi ro đối với xuất khẩu dầu mỏ qua tuyến đường thủy chiến lược này vẫn là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến vàng.

Tại thị trường trong nước:

Giá vàng miếng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu sáng hôm nay đang niêm yết ở mức 129,1 - 134,1 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng qua.

Phú Quý niêm yết vàng SJC ở mức 128,5 - 134 triệu đồng/lượng, thấp hơn 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và thấp hơn 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu.

Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Công ty vàng bạc đá quý SJC sáng nay niêm yết ở mức 127,9 - 133,9 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng qua.

PNJ đang niêm yết vàng nhẫn ở mức 126,5 - 132 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng qua.

Phú Quý sáng nay niêm yết vàng nhẫn ở mức 128,5 - 132,5 triệu đồng/lượng , tăng 500.000 đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng qua.

DOJI, Bảo Tín Minh Châu niêm yết nhẫn tròn trơn ở mức 128,5 - 133,5 triệu đồng/lượng.