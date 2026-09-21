Giá vàng đi ngang phiên đầu tuần

Cập nhật mới nhất giá vàng hôm nay 21/9. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Lúc 8h40 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và Tập đoàn Phú Quý cùng niêm yết giá vàng SJC ở mức 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với cuối tuần qua, mức giá này không đổi.

Giá bạc lại được điều chỉnh tăng. Lúc 8h40 phút, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,240 - 2,309 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 0,57% so với cuối tuần qua.

Giá vàng tại châu Á sáng 21/9 ổn định ở mức khoảng 4.375 USD/ounce, khi nhà đầu tư đánh giá về rủi ro lạm phát cao dai dẳng và lộ trình chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sau động thái tăng lãi suất gần đây.

Tâm lý lạc quan áp đảo trên thị trường vàng sau khi Fed quyết định nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, lên khoảng 3,75-4% nhằm hạ nhiệt lạm phát, đồng thời phát tín hiệu có thể tiếp tục tăng lãi suất trong những tháng tới. Giới phân tích trên Phố Wall cũng như nhiều nhà đầu tư cá nhân đồng loạt dự báo giá kim loại quý này sẽ tiếp tục bứt phá trong tuần này.

Theo công cụ FedWatch của công ty tài chính CME, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed tiếp tục tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 10 tới là 55%. Về lý thuyết, lãi suất cao hơn làm giảm sức hấp dẫn của vàng, do kim loại quý này không tạo lợi suất. Tuy nhiên, ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, nhận định môi trường lãi suất cao kết hợp với tâm lý hoài nghi về tính hiệu quả trong chính sách của Fed trong việc kiểm soát lạm phát đang vô hình trung biến vàng thành kênh trú ẩn ưu việt. HIện lãi suất tại Mỹ vẫn vượt mức mục tiêu 2% của Fed trong hơn 5 năm qua.

Chủ tịch chi nhánh Fed tại Minneapolis, ông Neel Kashkari, trong phát biểu ngày 20/9 đã nhận định rằng lạm phát vẫn ở mức quá cao và áp lực giá cả đã lan rộng ra ngoài phạm vi cú sốc giá dầu do xung đột tại Trung Đông.

Giá dầu phiên này ổn định khi giới giao dịch theo dõi các rủi ro về nguồn cung tại Trung Đông vào đầu tuần lễ được đánh dấu bằng các hoạt động ngoại giao dồn dập xoay quanh căng thẳng Mỹ - Iran.

Giá năng lượng tăng mạnh sẽ làm tăng khả năng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn, một yếu tố bất lợi đối với vàng.