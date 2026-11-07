Giá vàng đi ngang, một số thương hiệu giảm 1,5 triệu đồng/lượng

Giảm 1,5 triệu đồng/lượng, vàng miếng SJC trên 140 triệu đồng/lượng

Mở cửa giao dịch sáng nay (8h47'), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào/bán ra ở mức 138-141 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng hai chiều so với phiên giao dịch trước đó.

Giá vàng miếng SJC bán ra thị trường giá 141 triệu đồng/lượng.

Vàng SJC loại 5 chỉ cũng giảm 1,5 triệu đồng/lượng hai chiều, giao dịch ở mức 138 - 141,02 triệu đồng/lượng. Vàng SJC loại 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ giá 138 -141,03 triệu đồng/lượng, cũng giảm 1,5 triệu đồng/lượng hai chiều.

Vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ niêm yết ở mức 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng hai chiều. Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 0,5 chỉ, 0,3 chỉ giá 136,5-140,6 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng hai chiều. Nữ trang 999,9 giá 134,5-139,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng.

Sau 4 ngày tăng giá liên tiếp, giá vàng SJC chững lại nhưng neo trên mốc 140 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua vào/bán ra đối với vàng miếng SJC duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng, trong lúc vàng nhẫn 99,99 chênh 4 triệu đồng/lượng. Thời điểm hiện tại, chênh lệch giữa giá vàng trong nước với giá vàng thế giới là 14,42 triệu đồng/lượng.

Thời điểm 10h07', giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI giao dịch ở mức 138-141 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng hai chiều so với phiên giao dịch trước đó. Nhẫn tròn 99,99 Hưng Thịnh Vượng giá 136,5-140,5 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào/bán ra ở mức 136,5-141 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng mua vào và 1,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 99,99 giá 134,5-139,5 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng hai chiều so với phiên giao dịch gần nhất. Trang sức bằng Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 99,9 giá 134,3-139,3 triệu đồng/lượng, cũng 200.000 đồng/lượng hai chiều.

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long và Quà mừng bản vị Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giao dịch ở mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng hai chiều.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng SJC giao dịch ở mức 138-141 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng hai chiều. Vàng nhẫn Kim Gia Bảo và Tiểu Kim Cát 99,99 giá 136,5-140,5 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng hai chiều.

Vàng miếng SJC tại Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá mua vào/bán ra 138-141 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng hai chiều. Nhẫn trơn PNJ 999,9, Vàng Kim Bảo 999,9 và Vàng Phúc Lộc Tài 999,9 cùng giao dịch ở mức 136,3-140,3 triệu đồng/lượng, giảm 1,7 triệu đồng/lượng hai chiều. Vàng nữ trang 999,9 giá 134,7-139,2 triệu đồng/lượng, giảm 1,8 triệu đồng/lượng hai chiều.

Vàng miếng SJC tại Phú Quý sáng nay giao dịch ở mức 137,5-141 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng hai chiều. Nhẫn Thần Tài Phú Quý 999,9 và nhẫn tròn Phú Quý loại 999,9 cùng niêm yết ở mức 137,5-140,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng hai chiều. Vàng trang sức Phú Quý loại 999,9 giá 135-139,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng hai chiều.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ

Giá vàng thế giới giảm mạnh hơn dự kiến, củng cố kỳ vọng rằng, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn, thúc đẩy đồng đô la và lợi suất trái phiếu kho bạc.

Giá vàng thế giới giảm 0,3% khi đồng đô la tăng 0,7%.

Giá vàng giao ngay giảm 0,3% xuống còn 4.074,36 đô la/ounce vào lúc (18h54 GMT). Kim loại này đã giảm hơn 1% xuống mức thấp nhất là 4.033,29 đô la vào đầu phiên giao dịch. Giá vàng giao ngay tăng 5,2% trong tuần, đang trên đà có tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 8.

Hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giao tháng 12 giảm 0,9% xuống còn 4.074,90 đô la.

Đồng đô la Mỹ tăng 0,7% lên mức cao nhất kể từ ngày 29/10, khiến vàng tính bằng đô la trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm cũng tăng lên.

"Giá vàng giảm mạnh sau báo cáo việc làm ấn tượng (với kết quả) khả quan trên diện rộng, nhưng đang cố gắng phục hồi. Đây là phép thử cho đợt tăng giá tuần này", nhà giao dịch kim loại độc lập Tai Wong đánh giá.

Số lượng việc làm phi nông nghiệp của Mỹ tăng nhiều hơn dự kiến trong tháng 10 và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1%, cho thấy thị trường lao động vẫn kiên cường và tạo điều kiện cho Cục Dự trữ Liên bang tập trung hơn vào lạm phát bắt nguồn từ xung đột ở Trung Đông.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện dự đoán có 81% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12, so với 72,8% trước khi báo cáo việc làm được công bố.

Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ kim loại quý không sinh lời, khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư.

Giá dầu Brent đang trên đà giảm mạnh hàng tuần do kỳ vọng về việc giảm leo thang chiến tranh Mỹ-Iran sau kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ, mặc dù những lo ngại dai dẳng về nguồn cung ở Trung Đông tiếp tục hỗ trợ giá cả. Hai quan chức Cục Dự trữ Liên bang hôm thứ Năm đã ủng hộ việc tăng lãi suất nhỏ và đều đặn để kiềm chế lạm phát vượt mục tiêu.

Về thị trường vật chất, giá vàng giảm đã khuyến khích hoạt động mua sắm bán lẻ của người Ấn Độ trước lễ hội Diwali quan trọng. Giá vàng đã giảm xuống mức thấp nhất trong một năm là 3.869,85 đô la/ounce vào ngày 30/10.

Trong số các kim loại khác, bạc giao ngay tăng 0,8% lên 52,18 đô la, bạch kim tăng 1,6% lên 1.541,42 đô la, trong khi palladium giảm 0,6% xuống 1.024,59 đô la. Cả ba đều có khả năng tăng giá trong tuần.

Tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 7/11.