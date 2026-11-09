Giá vàng đầu tuần tăng 1 triệu đồng mỗi lượng

Tại SJC, vàng miếng được niêm yết ở mức 139 triệu đồng/lượng mua vào và 142 triệu đồng/lượng bán ra. Với mức điều chỉnh này, giá vàng miếng đã tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với đầu tuần trước. Chênh lệch giá mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết giá mua vào 137,5 triệu đồng/lượng, bán ra 141,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở mức 137,2 triệu đồng/lượng mua vào và 141,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, vàng nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng của DOJI có giá mua vào 137,5 triệu đồng/lượng, bán ra 141,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua và bán tại các thương hiệu này cùng ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, lúc 9 giờ 50 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch quanh mức 4.128 USD/ounce, quy đổi tương đương khoảng 128,6 triệu đồng/lượng. So với mức quy đổi này, giá bán vàng miếng SJC cao hơn khoảng 13,4 triệu đồng/lượng.

Theo giới phân tích, vàng lấy lại đà tăng nhờ những diễn biến chính trị mới tại Mỹ. Tuy nhiên, xu hướng giá trong tuần sẽ phụ thuộc nhiều vào các số liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI), dự kiến công bố trong tuần.

Nếu lạm phát tiếp tục hạ nhiệt, kỳ vọng FED nới lỏng chính sách tiền tệ có thể được củng cố, qua đó hỗ trợ giá vàng. Ngược lại, các số liệu cho thấy lạm phát còn dai dẳng có thể tạo thêm sức ép lên kim loại quý.