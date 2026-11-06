Giá vàng đảo chiều giảm tiền triệu

Mở cửa phiên giao dịch ngày 6/11, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào ở mức 138 triệu đồng/lượng; giá bán là 141 triệu đồng/lượng. Mức giá này, so với lúc đóng cửa chiều hôm qua, đã giảm tới 1,5 triệu đồng/lượng. Hiện chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 138,5– 142,5 triệu đồng/lượng. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước liên tục giảm, hướng về mốc 140 triệu đồng/lượng .

Như vậy, sau 2 phiên tăng giá mạnh, đạt mức đỉnh tuần vào sáng qua, kim loại quý đã trải qua 3 lần điều chỉnh trong hôm qua và tiếp tục lao dốc trong sáng nay. Tổng mức giảm kể từ sáng hôm qua tới hôm nay lên đến 3,5 triệu đồng mỗi lượng. Với mức niêm yết mới, giá bán vàng nhẫn SJC thấp hơn vàng miếng 500.000 đồng/lượng, còn giá mua vào thấp hơn 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm trong bối cảnh giá vàng thế giới cũng liên tục tăng, giảm. Tính tới 9h30 sáng 6/11, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.064 USD/ounce. So với cuối giờ chiều hôm qua, giá vàng đã lại quay đầu tăng sau một ngày sáng tăng chiều giảm trước đó.

Giá vàng thế giới đi lên sau chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Đồng USD, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và giá dầu đồng loạt giảm, thúc đẩy nhu cầu mua kim loại quý.

Theo báo cáo mới nhất từ ​​Ngân hàng Thế giới, giá vàng dự kiến ​​sẽ duy trì ở mức cao kỷ lục cho đến năm 2027, nhưng các nhà đầu tư không nên kỳ vọng vào sự tăng trưởng bùng nổ và biến động mạnh mẽ như năm 2026.

Ngân hàng Thế giới dự báo chỉ số giá kim loại quý tổng quát sẽ tăng gần 40% trong năm nay trước khi giảm 8,3% vào năm 2027 và giảm thêm 6% vào năm 2028. Mặc dù có sự điều chỉnh dự kiến, giá cả được dự đoán vẫn sẽ cao hơn gấp ba lần mức trung bình từ năm 2015 đến năm 2019.

Quan điểm tương đối thận trọng này xuất hiện trong bối cảnh thị trường vàng đang chật vật để phục hồi sau đợt tăng giá lịch sử đẩy giá lên mức cao kỷ lục hồi đầu năm nay.

Ngân hàng Thế giới ghi nhận giá vàng giảm 5% trong quý III/2026 và áp lực bán tiếp tục kéo dài đến tháng 10. Ngân hàng cũng lưu ý rằng lợi suất trái phiếu chính phủ tăng, kỳ vọng về chính sách tiền tệ thắt chặt hơn và đồng USD mạnh hơn đã ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.

Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tháng 9, cùng với các động thái tương tự của các ngân hàng trung ương lớn khác, đã tạo ra những trở ngại đáng kể cho các tài sản không sinh lời như vàng và bạc. Đồng thời, sự dịch chuyển mạnh mẽ trong các vị thế đầu cơ tăng giá đã làm gia tăng áp lực bán ra gần đây.

Tuy nhiên, Ngân hàng Thế giới lưu ý rằng, các yếu tố cơ bản của vàng vẫn tương đối ổn định, đặc biệt là khi các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương tiếp tục đa dạng hóa danh mục đầu tư tài chính của họ.