Giá vàng có thể tiếp tục lao dốc tuần này

Trong tuần giao dịch liền trước, giá vàng thế giới đã chịu sức ép từ đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất lên cao hơn, trong khi lực cầu trú ẩn an toàn chưa đủ mạnh.

Vàng lao dốc, giới chuyên gia đồng loạt thận trọng

Giá vàng thế giới mở cửa giao dịch tuần trước ở mức 4.278 USD/ounce rồi tăng nhẹ lên 4.281 USD/ounce trong phiên giao dịch thứ Hai. Tuy nhiên, đây cũng là mức giá cao nhất mà vàng đạt được trong tuần này, trước khi đảo chiều giảm mạnh vì áp lực bán gia tăng trong các phiên giữa tuần.

Trong nửa sau của tuần giao dịch, giá vàng có thời điểm rơi xuống mức 4.111 USD/ounce, thấp nhất trong tuần, khi giới đầu tư thận trọng trước báo cáo việc làm tháng 9 của Mỹ.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, báo cáo việc làm mang đến tín hiệu tích cực đầu tiên cho giá vàng. Theo đó, nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 29.000 việc làm trong tháng 9, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,2%, trong khi số liệu việc làm của tháng 7 và tháng 8 được điều chỉnh giảm. Những dữ liệu này làm giảm khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 10, đồng thời kéo đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ đi xuống.

Tuy nhiên, lực hỗ trợ này không duy trì được lâu. Sau khi không thể giữ vững ngưỡng 4.200 USD/ounce, giá vàng giao ngay quay đầu giảm mạnh trong suốt phiên cuối tuần và đóng cửa ở mức 4.140 USD/ounce. Tính chung cả tuần, giá vàng thế giới đã giảm 138 USD, tương đương hơn 3,2%.

Sau tuần giảm mạnh, tâm lý giới chuyên gia và nhà đầu tư đối với giá vàng cũng trở nên thận trọng hơn.

Theo cuộc khảo sát giá vàng hàng tuần của Kitco News, 13 nhà phân tích Phố Wall đã đưa ra dự báo giá vàng tuần này, trong đó chỉ 3 người (chiếm 23%) kỳ vọng giá sẽ tăng. Còn lại, có 6 chuyên gia (chiếm 46%) dự báo giá kim loại quý sẽ tiếp tục giảm; và 4 người khác (chiếm 31%) cho rằng giá vàng sẽ đi ngang.

Với nhà đầu tư cá nhân, tâm lý lạc quan cũng suy yếu đáng kể. Cuộc thăm dò trực tuyến với 182 người tham gia ghi nhận 85 nhà đầu tư (chiếm 47%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần này. Trong khi đó, 60 người (chiếm 33%) cho rằng giá sẽ giảm và 37 người còn lại (chiếm 20%) kỳ vọng kim loại quý đi ngang.

Tuần này các thông tin có thể tác động tới giá vàng không nhiều. Đầu tuần, thị trường sẽ đón chờ chỉ số PMI dịch vụ ISM tháng 9 của Mỹ. Sau báo cáo việc làm yếu hơn dự kiến, giới đầu tư đặc biệt chú ý đến chỉ số việc làm trong lĩnh vực dịch vụ để đánh giá thêm sức khỏe của thị trường lao động Mỹ.

Đến giữa tuần, biên bản cuộc họp chính sách tháng 9 của Fed sẽ được công bố. Giới giao dịch sẽ tìm kiếm các tín hiệu về sự cân bằng giữa phe ủng hộ chính sách tiền tệ thắt chặt và phe muốn nới lỏng, qua đó đánh giá triển vọng lãi suất trong những tháng tới.

Tiếp đến số liệu về đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ cũng sẽ được công bố, cung cấp thêm thông tin về diễn biến của thị trường lao động. Đến cuối tuần, thị trường sẽ khép lại với khảo sát sơ bộ về tâm lý người tiêu dùng tháng 10 của Đại học Michigan. Số liệu này có thể được giới đầu tư theo dõi để đánh giá triển vọng chi tiêu của người dân cũng như kỳ vọng lạm phát tại Mỹ.

Giá vàng có thể rơi về 4.000 USD/ounce

Đánh giá về triển vọng của giá vàng thời gian tới, ông Daniel Pavilonis, nhà môi giới hàng hóa cấp cao tại StoneX Group, tỏ ra thận trọng trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục tăng mạnh. Theo vị chuyên gia này, giá vàng nhiều khả năng tiếp tục chịu áp lực trong tuần này, dù mức giảm có thể nhẹ hơn so với tuần trước đó.

Trong khi đó, Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, cũng dự báo giá vàng sẽ giảm trong tuần này. Ông lưu ý vàng đã giảm 5/6 tuần gần đây. Sau khi có thời điểm rơi xuống dưới 4.100 USD/ounce vào đầu tuần, các nỗ lực hồi phục đều nhanh chóng gặp áp lực bán khi giá tiến gần 4.200 USD/ounce.

Theo Kuptsikevich, nhà đầu tư dường như đang chuyển dòng tiền từ vàng sang trái phiếu sau đợt bán tháo mạnh trên thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ và châu Âu, trong đó có Pháp. Tuy nhiên, ông cảnh báo những biến động trên thị trường nợ trong vài tuần, vài tháng qua có thể chưa kết thúc.

Theo chuyên gia này, nếu nhu cầu đối với các tài sản rủi ro tiếp tục suy yếu, giá vàng có thể chịu thêm áp lực và lùi về vùng 4.000 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, Kuptsikevich cho rằng các biện pháp hỗ trợ kịp thời từ châu Âu có thể nhanh chóng khôi phục sự quan tâm của giới đầu cơ và nhà đầu tư, qua đó kích hoạt một đợt tăng mới trên thị trường vàng toàn cầu, tương tự diễn biến năm 2020.