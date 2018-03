Giá vàng có thể tăng, khi Trung Quốc áp thuế đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ?

Sau khi Mỹ công bố sắc lệnh áp thuế đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc lên tới 60 tỷ USD thì giá vàng thế giới đã bật tăng mạnh và vẫn đứng ở mức cao. Nhiều chuyên gia nhận định rằng vàng còn có thể tăng tiếp khi Trung Quốc chính thức áp thuế lên các mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ.

Đóng cửa tuần qua giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.347 USD/oz, cao nhất kể từ 19/2 đến nay, tăng đến 38 USD so với đầu tuần.

Mở cửa phiên tuần nay, lúc 8 giờ sáng nay (giờ Hà Nội), giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á giao dịch quanh mức 1.347 USD/oz, đi ngang giá so với chốt phiên cuối tuần trước.

Thị trường tự do trong nước sáng nay, giá vàng SJC điều chỉnh giảm nhẹ 20.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Cụ thể, lúc 8 giờ 40, vàng SJC giao dịch tại thị trường TP Hồ Chí Minh mua – bán ở quanh mức 36,86-37,02 triệu đồng/lượng.

Cùng lúc, vàng SJC giao dịch tại thị trường Hà Nội, Đà Nẵng mua – bán ở quanh mức 36,86-37,04 triệu đồng/lượng.

Cùng lúc các DN kinh doanh vàng bạc điều chỉnh tăng - giảm giá vàng miếng không đồng nhất. Cụ thể, Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng miếng SJC mua – bán ở mức 36,9-36,96 triệu đồng/lượng, giảm 10.000 chiều mua và tăng chiều bán lên 20.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Giá vàng có thể tăng khi Trung Quốc áp thuế cao lên hàng hóa nhập khẩu của Mỹ vào quốc gia này. Ảnh minh họa.

Cùng thời điểm, Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC mua – bán ở mức 36,91-36,99 triệu đồng/lượng, tăng 10.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC mua – bán ở mức 36,92-36,98 triệu đồng/lượng, tăng 10.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Vàng nhẫn sáng nay cũng được các DN điều chỉnh tăng nhẹ 20.000 đồng/lượng giá so với chốt phiên trước. Cụ thể, nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng được Tập đoàn Doji niêm yết ở mức 36,83-36,93 triệu đồng/lượng. Nhẫn vàng Rồng Thăng Long được Bảo Tín Minh Châu niếm yết đầu giờ sáng nay ở mức 36,79-37,24 triệu đồng/lượng. Nhẫn Phú quý 24K được Công ty Phú Quý niêm yết ở mức 36,8 -37,15 triệu đồng/lượng.

Nhận định của các chuyên gia thế giới, giá vàng có thể còn tăng. Các phân tích cho rằng, Mỹ áp thuế cao là vì muốn các nước đối tác ngồi lại với Mỹ để đưa ra những thỏa thuận mới về thương mại nhằm hạn chế thâm hụt thương mại cho Mỹ. Kết quả rõ nhất là Liên minh châu Âu đã đàm phán với Mỹ về việc nhập khẩu thép.

Ngày hôm nay (26/3), Hàn Quốc cũng sẽ đàm phán với Mỹ về việc sửa đổi hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương cũng như vấn đề thuế thép. Năm 2017, Mỹ nhập siêu thép của Hàn Quốc lên đến 18 tỷ đôla.

Các phân tích cũng bày tỏ những băn khoăn rằng: Liệu Trung Quốc có ngồi lại với Mỹ không, hay sẽ đưa ra mức thuế mới áp lên các mặt hàng nhập khẩu của Mỹ vào Trung Quốc. Nếu Trung Quốc và ngồi lại thỏa thuận thì không sao, nhưng Trung Quốc đưa ra mức thuế đánh vào hàng của Mỹ thì cuộc chiến thương mại sẽ nổ ra. Vàng sẽ được lợi từ quyết định này. Các chuyên gia phân tích cho rằng, Trung Quốc dự kiến có tới 300 mặt hàng của Mỹ sẽ bị đánh thuế cao xuất khẩu vào nước này. Mỹ sẽ thiệt hại không ít, vì có những mặt hàng của Mỹ xuất khẩu vào Trung Quốc chiếm 70% sản lượng xuất khẩu đó là thịt bò; hay chiếm 30% sản lượng xuất khẩu là đậu nành …

Trước mắt, phía Trung Quốc chưa có động thái nào mới, dự báo của chuyên gia giá vàng sẽ di chuyển trong biên độ hẹp. Xu hướng vàng đi lên hay giảm giá lúc này là chờ đợi quyết định từ Trung Quốc đối với sắc lệnh áp thuế của Chính phủ Mỹ, sự thỏa thuận đôi bên cùng có lợi thì vàng sẽ thoái lui còn vàng sẽ tăng giá khi Trung Quốc chính thức trả đũa áp mức thuế mới lên hàng nhập khẩu của Mỹ. Vì kinh tế Mỹ bị tổn hại, đồng USD sẽ giảm giá và vàng đi lên.

Bích Hời