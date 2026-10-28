Giá vàng có thể bứt phá trước thềm bầu cử giữa kỳ Mỹ?

Vàng trang sức được bày bán tại cửa hàng ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo trang kcmtrade, giá vàng thế giới đang phục hồi sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 3 tháng, dao động quanh ngưỡng 4.050 USD/ounce trong bối cảnh giá dầu hạ nhiệt và những bất ổn chính sách tại Mỹ trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Tuy nhiên, triển vọng bứt phá của vàng vẫn chưa rõ ràng khi thị trường đồng thời cân nhắc khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào tháng 12.

Đầu tuần, giá vàng chịu sức ép từ đà tăng của giá dầu thô sau những gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông. Giá năng lượng tăng làm dấy lên lo ngại lạm phát, củng cố kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt và gây bất lợi cho vàng.

Tuy nhiên, diễn biến đã phần nào đảo chiều trong tuần khi Iran và Saudi Arabia đạt đồng thuận tại Tehran. Thông tin này góp phần xoa dịu lo ngại về nguồn cung năng lượng, kéo giá dầu quốc tế đi xuống và giảm bớt áp lực lạm phát. Nhờ đó, giá vàng có điều kiện phục hồi sau đợt giảm sâu.

Bên cạnh yếu tố năng lượng, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đang thu hút sự chú ý của thị trường. Kết quả bầu cử có thể ảnh hưởng đến tương quan quyền lực giữa Nhà Trắng và Quốc hội, từ đó tác động đến khả năng thông qua các chính sách kinh tế, tài khóa và đối ngoại.

Nếu đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát ít nhất một viện của Quốc hội, bất đồng giữa cơ quan lập pháp và Nhà Trắng có thể gia tăng, khiến quá trình hoạch định chính sách gặp khó khăn. Trong kịch bản này, những bất định về chính sách có thể thúc đẩy nhu cầu tìm đến vàng như một tài sản trú ẩn. Ngược lại, nếu kết quả bầu cử giúp giảm bớt lo ngại về triển vọng chính sách, động lực tăng giá từ yếu tố này có thể suy yếu.

Fed vẫn là yếu tố chi phối triển vọng giá vàng

Dù có những yếu tố hỗ trợ, khả năng giá vàng bứt phá vẫn bị hạn chế bởi triển vọng lãi suất tại Mỹ. Theo các đánh giá được nêu trong bản thảo, thị trường hiện dự báo xác suất Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tới ở mức khoảng 90%, nhưng vẫn tính đến khả năng cơ quan này tăng lãi suất vào tháng 12.

Lãi suất cao thường làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, tài sản không sinh lãi, qua đó hạn chế sức hấp dẫn của mặt hàng này. Bên cạnh đó, biến động của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng sẽ ảnh hưởng đến xu hướng giá vàng.

Trong khi đó, những diễn biến liên quan đến cuộc bầu cử có thể tạo ra tác động trái chiều. Bất ổn chính sách gia tăng có thể hỗ trợ nhu cầu trú ẩn, nhưng nếu căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt, giá năng lượng giảm và kỳ vọng lạm phát suy yếu, nhu cầu nắm giữ vàng có thể chịu ảnh hưởng. Vì vậy, tác động thực tế của cuộc bầu cử sẽ phụ thuộc vào kết quả và những thay đổi chính sách sau đó, thay vì chỉ riêng thời điểm bỏ phiếu.

Nhìn chung, giá vàng đang đứng trước khả năng phục hồi mạnh hơn nhờ hoạt động mua vào khi giá xuống thấp và những bất định trước bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ. Tuy nhiên, triển vọng lãi suất của Fed vẫn là yếu tố quan trọng có thể kìm hãm đà tăng. Ngưỡng 4.000 USD/ounce tiếp tục là mốc cần theo dõi, trong khi khả năng giá vàng bứt phá sẽ phụ thuộc vào sự kết hợp giữa diễn biến chính sách tiền tệ, đồng USD, lợi suất trái phiếu và phản ứng của thị trường trước kết quả bầu cử.