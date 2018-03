Giá vàng có phiên giảm mạnh nhất trong vòng 1 tháng

Giá vàng hôm thứ Tư có phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 2 và về mức đáy trong 1 tuần trong bối cảnh đồng đô la Mỹ tăng giá.

Ảnh minh họa.

Giá vàng giao tháng 4 kết phiên giảm 17,80 USD, tương đương 1,3%, xuống 1.324,20 USD/ounce – mức thấp nhất kể từ 21/3. Đây là phiên giảm mạnh cả về giá trị tương đối và tuyệt đối của giá vàng kể từ 20/2. Giá kim loại này đóng cửa hôm thứ Hai ở mức 1.355 USD/ounce – mức cao nhất kể từ 16/2, theo số liệu của FactSet.

Diễn biến giá vàng. Biểu đồ: Finviz

Ở thời điểm cập nhật lúc 7h40 sáng theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đang ở mức 1.325,80 USD/ounce, giảm 1,4% so với mức chốt phiên hôm thứ Ba là 1.353,20 USD/ounce.

Biểu đồ: Kitco

Trong khi đó, giá bạc giảm 28,8 cent, tương đương 1,7%, xuống 16,253 USD/ounce.

Tính từ đầu tuần, giá vàng giảm 1,9% còn giá bạc mất 2%.

Giá vàng giảm trong bối cảnh tăng trưởng GDP Mỹ trong quý IV/2017 được điều chỉnh tăng 2,9% từ mức 2,5% trước đó.

Chỉ số ICE U.S. Dollar, đo lường sức mạnh đồng USD với 6 đồng tiền mạnh khác, tăng 0,8% do đồng yên Nhật giảm giá mạnh so với đồng bạc xanh.

Dù giảm mạnh phiên thứ Ba, chỉ số công nghiệp Dow Jones vẫn tăng tính cả tuần này, khiến nhu cầu đầu tư vào vàng giảm.

Giá vàng và bạc nhận được lực hỗ trợ trong những phiên gần đây trong bối cảnh đồng đô la Mỹ giảm giá và thị trường tài chính bị tác động mạnh bởi căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Trước phiên giảm mạnh này, giá vàng đã tăng 3%.

Ngoài ra, căng thẳng trong vụ việc các nhân viên tình báo Nga bị trục xuất sau vụ đầu độc một cựu điệp viên Nga ở Anh cũng đang tạo lực đỡ cho các kim loại được coi là “hầm trú ẩn an toàn”.

Theo Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích tại FXTM, trong ngắn hạn đồng đô la Mỹ tăng giá sẽ tiếp tục khiến giá vàng giảm. Còn dài hạn hơn, giá vàng vẫn nhận được lực đỡ từ các căng thẳng địa chính trị, sự biến động của thị trường chứng khoán, và mối lo ngại về chiến tranh thương mại vẫn lơ lửng.

Frank Holmes, CEO của U.S. Global Investors, kỳ vọng giá vàng sẽ lên mức 1.500 USD/ounce trong năm nay, nhờ lạm phát tăng và đồng đô la Mỹ mất giá.

MINH ANH