Giá vàng chững, USD tự do và ngân hàng cùng giảm

Giá vàng thế giới tạm chững lại sau phiên giảm mạnh vào ngày thứ Tư tuần này, khiến giá vàng miếng trong nước sáng nay (30/3) giữ ở ngưỡng 36,7 triệu đồng/lượng. Giá USD tự do và ngân hàng cùng đi xuống.Do ảnh hưởng của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước đã có biến động mạnh trong tuần cuối cùng của tháng 3...

Diễn biến giá vàng SJC tại DOJI - Nguồn: DOJI.

Lúc hơn 10h trưa nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 36,62 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,7 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cuối giờ giao dịch hôm qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện giảm 10.000 đồng/lượng ở chiều mua vào nhưng tăng 10.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại thị trường Tp.HCM cùng thời điểm trên, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 36,56 triệu đồng/lượng và 36,73 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

Do ảnh hưởng của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước đã có biến động mạnh trong tuần cuối cùng của tháng 3, phá vỡ xu hướng lình xình kéo dài suốt 3 tuần trước đó. Hôm thứ Ba, giá vàng vượt 37 triệu đồng/lượng, cao nhất 1 tháng, nhờ lực tăng của giá vàng thế giới.

Tuy nhiên, phiên giảm mạnh vào ngày thứ Tư của giá vàng quốc tế khiến giá vàng trong nước sụt trở lại. Nếu so với đầu tuần, giá vàng miếng hiện giảm khoảng 300.000 đồng/lượng.

Tuy nhiên, nếu so với mức độ biến động của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước vẫn tương đối ổn định hơn. Thị trường vàng miếng không có biến động đáng kể về giao dịch trong tuần, với khối lượng mua và bán cùng duy trì ở mức thấp, giới kinh doanh vàng cho hay.

Sáng nay, giá vàng thế giới quy đổi cao hơn giá vàng SJC bán lẻ khoảng 300.000 đồng/lượng. Trong tuần, có lúc giá trong trong nước rẻ hơn thế giới.

Giá vàng 999,9 bán ra của các thương hiệu lớn hiện vẫn đang quanh mốc 37 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng miếng SJC. Chẳng hạn, Tập đoàn Phú Quý lúc hơn 10h báo giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 ở mức 36,55 triệu đồng/lượng và 36,95 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 22.795 đồng (mua vào) và 22.815 đồng (bán ra), giảm 10 đồng so với sáng qua. Trước đó, giá USD tự do đã tăng khoảng 40 đồng từ đầu tuần.

Các ngân hàng thương mại sáng nay cũng giảm giá USD niêm yết sau vài ngày đi ngang. Vietcombank hạ giá USD 10 đồng, còn 22.765 đồng (mua vào) và 22.835 đồng (bán ra). Eximbank báo giá ngoại tệ này tương ứng 22.740 đồng và 22.830 đồng, cũng giảm 10 đồng so với sáng qua.

Phiên ngày thứ Năm tại New York, giá vàng giao ngay đóng cửa ở mức 1.326 USD/oz, tăng 0,6 USD/oz so với đóng cửa phiên liền trước.

Đầu tuần này, giá vàng thế giới đạt mức cao nhất 5 tuần do đồng USD suy yếu và nỗi lo xảy ra một cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Tuy nhiên, phiên ngày thứ Tư, giá vàng sụt gần 1,5%, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 7 năm ngoái, do đồng USD mạnh lên, nỗi lo chiến tranh thương mại lắng xuống, và tình hình bán đảo Triều Tiên tiếp tục có những tín hiệu khả quan.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác hiện đã phục hồi vượt mức 90 điểm, sau khi giảm dưới mức này trong tuần.

Thị trường tài chính Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Good Friday vào ngày thứ Sáu, trong đó các sàn vàng cũng nghỉ giao dịch đến hết tuần.

Theo số liệu của hãng tin Bloomberg, giá vàng thế giới đã tăng 1,7% trong quý 1/2018, sau khi tăng 1,8% trong quý 4/2017.

Diệp Vũ