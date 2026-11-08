Giá vàng chững lại sau những nhịp biến động mạnh

Sáng 8-11, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 138-141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với sáng 7-11. Giá vàng nhẫn SJC cũng giữ nguyên ở mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng.

Tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác, giá vàng miếng DOJI được niêm yết quanh mức 138-141 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI ở mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua - bán vàng nhẫn ở mức 136,5-140,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với cuối phiên 7-11.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng được niêm yết trên Kitco sáng 8-11 ở mức 4.070 USD/ounce, tăng khoảng 5 USD/ounce so với đầu giờ sáng hôm trước. Mức hồi phục này chưa đủ xóa đi áp lực điều chỉnh sau những phiên giá giảm mạnh.

Theo các chuyên gia, lãi suất giảm và đồng USD suy yếu đã tạo lực hỗ trợ cho vàng. Tuy nhiên, kim loại quý vẫn có nguy cơ chịu áp lực bán trong ngắn hạn khi một bộ phận nhà đầu tư cần thanh lý tài sản để bù đắp thua lỗ trên thị trường cổ phiếu hoặc đáp ứng nhu cầu tiền mặt.

Dữ liệu lạm phát Mỹ công bố trong tuần tới cao hơn dự kiến, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất trong tháng 12 có thể gia tăng. Tuy nhiên những khó khăn trong hoạt động kinh tế, đặc biệt ở lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và xây dựng trung tâm dữ liệu, có thể khiến FED phải điều chỉnh lập trường chính sách tiền tệ. Do đó, vàng vẫn có khả năng giữ được vùng hỗ trợ quan trọng 4.000 USD/ounce, dù khó tăng mạnh trong ngắn hạn.

Trong tuần tới, nếu lạm phát cao hơn dự kiến, đồng USD và lợi suất trái phiếu có thể được hỗ trợ, qua đó gây sức ép lên kim loại quý. Ngược lại, những dấu hiệu cho thấy áp lực lạm phát hạ nhiệt có thể củng cố kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ, tạo điều kiện để giá vàng phục hồi.