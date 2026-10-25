Giá vàng chịu sức ép từ giá dầu và kỳ vọng lãi suất

Trang sức vàng được bày bán tại cửa hàng ở Baghdad, Iraq. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá vàng thế giới đang chịu sức ép khi giá dầu tăng làm dấy lên lo ngại lạm phát và khả năng các ngân hàng trung ương duy trì lãi suất cao.

Trong khi đó, hoạt động mua bán vàng dự trữ giữa các ngân hàng trung ương cho thấy xu hướng không đồng nhất, nhưng chưa đủ để tạo ra biến động lớn trên thị trường toàn cầu.

Theo truyền thông quốc tế, giá vàng có thời điểm giảm xuống dưới 4.000 USD/ounce, tiếp tục đà điều chỉnh sau khi giảm khoảng 28% so với mức đỉnh cuối tháng 1/2026.

Chuyên gia phân tích Carsten Fritsch của ngân hàng Commerzbank cho rằng một nguyên nhân là nhà đầu tư phải bán vàng để bù đắp thua lỗ trên thị trường chứng khoán hoặc đáp ứng yêu cầu bổ sung tài sản bảo đảm.

Trong bối cảnh cổ phiếu công nghệ và các doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) bị bán tháo, vàng cũng có thể bị thanh lý để giải phóng tiền mặt.

Ngân hàng Bank of America (BoA) nhận định giá dầu tăng là một trong những rủi ro lớn nhất trong ngắn hạn đối với vàng. Từ đầu tháng 10, giá dầu Brent đã tăng khoảng 10%, lên gần 114 USD/thùng.

Dầu đắt đỏ có thể đẩy lạm phát lên cao, khiến các ngân hàng trung ương khó hạ lãi suất, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của vàng, tài sản không sinh lãi.

BoA cảnh báo nếu căng thẳng Trung Đông kéo dài và dầu tăng lên 150 USD/thùng, giá vàng có thể bình quân ở mức 3.500 USD/ounce trong năm tới, dù đây không phải kịch bản cơ sở của ngân hàng.

Trong khi giá vàng biến động, chính sách dự trữ của các ngân hàng trung ương cũng có sự phân hóa. Nga đã giảm dự trữ vàng khoảng 6,2 tấn trong tháng 9, đưa tổng lượng bán từ đầu năm lên khoảng 62 tấn.

Kazakhstan cũng dự kiến giảm tỷ trọng vàng trong tổng dự trữ từ khoảng 78% xuống 75% vào cuối năm, có thể nhằm bù đắp thâm hụt ngân sách hoặc hiện thực hóa lợi nhuận.

Ngược lại, Ba Lan tiếp tục mua vàng và tiến gần mục tiêu dự trữ 700 tấn. Trung Quốc được cho là bên mua chính lượng vàng Nga bán qua Hong Kong.

Tuy nhiên, chuyên gia Adam Stroniawski thuộc công ty kinh doanh kim loại quý Mennica Skarbowa cho rằng quy mô và cách thức thực hiện các giao dịch này sẽ hạn chế tác động đến giá vàng toàn cầu.

Về dài hạn, nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương và nhà đầu tư vẫn có thể hỗ trợ kim loại quý. Diễn biến giá dầu, kỳ vọng lãi suất và căng thẳng địa chính trị sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng quyết định xu hướng thị trường./.