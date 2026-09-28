Giá vàng chiều nay (28/9): Các thương hiệu đồng loạt lao dốc

Giá vàng trong nước giảm mạnh 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng chiều nay 28/9/2026 tiếp tục chịu áp lực giảm, với mức điều chỉnh phổ biến 2 triệu đồng/lượng so với ngày hôm qua. Sau nhịp đi xuống này, giá bán vàng miếng tại nhiều doanh nghiệp lớn cùng lùi về 142,4 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, PNJ Hà Nội, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý giá vàng miếng chiều nay giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Sau điều chỉnh, doanh nghiệp đưa giá mua vào xuống 139,4 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra ở mức 142,4 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa hai chiều mua và bán là 3 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 140,9-142,4 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng giảm đồng loạt 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày hôm qua. Chênh lệch giữa hai chiều mua và bán là 1,5 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, Vàng Rồng Thăng Long 9999 của Bảo Tín Minh Châu đang được mua vào với giá 138,2 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 143,2 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa hai chiều giao dịch hiện là 5 triệu đồng/lượng.

Đối với Bảo Tín Mạnh Hải, vàng nhẫn Kim Gia Bảo 24K niêm yết giá mua vào ở mức 139,5 triệu đồng/lượng, bán ra 143,5 triệu đồng/lượng.

DOJI đưa nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 lên mức mua vào 140,2 triệu đồng/lượng, chiều bán ra, sản phẩm này đang có giá 144,2 triệu đồng/lượng, cao hơn 4 triệu đồng/lượng so với chiều thu mua.

Tại Phú Quý, nhẫn tròn 9999 đang giao dịch trong vùng 140,4 - 143,4 triệu đồng/lượng.

PNJ cũng niêm yết vàng nhẫn với giá mua vào 140,4 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra đạt 143,4 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Riêng SJC, nhẫn vàng 9999 được thu mua với giá 139,9 triệu đồng/lượng, bán ra đứng ở 142,9 triệu đồng/lượng, tạo khoảng cách 3 triệu đồng/lượng giữa hai chiều giao dịch.

Giá vàng thế giới lao dốc

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên đầu tuần khi giá dầu đi lên làm gia tăng lo ngại lạm phát, qua đó củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục nâng lãi suất.

Giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 13h30 hôm nay ngày 28/9 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.163 USD/ounce, giảm mạnh 120 USD/ounce so với thời điểm chốt phiên tuần qua.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới giảm xuống dưới 4.200 USD/ounce vào sáng nay, chạm mức thấp nhất trong 7 tuần qua. Nguyên nhân do các cuộc đàm phán Mỹ - Iran bế tắc khiến giá dầu tăng cao và củng cố kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa nhằm kiềm chế lạm phát.

Dự báo giá vàng

Theo Kitco News, tuần này sẽ có hàng loạt dữ liệu về việc làm, cùng với những thông tin tổng quan về ngành sản xuất và tình hình sức khỏe của người tiêu dùng Mỹ.

Sáng sớm thứ Ba (theo giờ địa phương), Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ, cùng lúc với việc công bố "Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ" và số liệu việc làm JOLTS vào đầu phiên giao dịch Bắc Mỹ.

Sau đó, sáng thứ Tư sẽ chứng kiến việc công bố số liệu việc làm phi nông nghiệp ADP, cùng với GDP quý II/2026 của Mỹ và chỉ số PCE. Vào thứ Năm, các nhà giao dịch sẽ chú ý đến chỉ số PMI sản xuất ISM tháng 9, cùng với số liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần.

Tuần tin tức kinh tế khép lại vào sáng thứ Sáu với việc công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9.

Một số chuyên gia cho rằng nhà đầu tư vàng cần đặc biệt chú ý đến các số liệu thị trường lao động. Dữ liệu này có thể tác động đáng kể đến kỳ vọng lãi suất, bên cạnh các số liệu về lạm phát.

Ông Kevin Grady, Chủ tịch của Phoenix Futures and Options, cho biết ông không dựa vào biểu đồ giá để tìm manh mối về hướng đi của vàng, mà lại chú ý đến Trung Đông và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Ông Grady cho biết, ông dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục giảm trong bối cảnh lãi suất cao và lợi suất cao như hiện nay, và ông cho rằng điều này thực chất sẽ có lợi cho kim loại quý này về lâu dài.