Giá vàng chiều 6/11: Vàng SJC ở mức bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật mới nhất giá vàng chiều 6/11. Ảnh: TTXVN

Chiều 6/11, giá vàng SJC vẫn được giữ nguyên so với đầu giờ sáng.

Cập nhật lúc 15h45 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 138 - 141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá này không đổi so với đầu giờ sáng.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng Rồng Thăng Long cũng đang được niêm yết ở mức 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng thế giới sụt giảm trong phiên chiều 6/11 khi đồng USD lấy lại đà tăng, qua đó thu hẹp đà bứt phá của kim loại quý này sau cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Dù vậy, tính chung cả tuần, giá vàng vẫn neo ở mức cao nhờ lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm và những thay đổi trong kỳ vọng về chính sách tài khóa của Washington.

Theo đó, vào lúc 13 giờ 24 phút (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 1% xuống 4.048,97 USD/ounce. Giá vàng Mỹ giao tương lai cũng lùi 1,4%, đứng ở mức 4.057,95 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD – được coi là thước đo "sức khỏe" của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác – phiên này tăng 0,2% lên mức 101,80.

Trước đó, vàng đã tăng hơn 5% trong tuần này sau khi chiến thắng của đảng Dân chủ tại Quốc hội khiến đồng USD và lợi suất trái phiếu lao dốc. Tuy nhiên, kim loại quý hiện đang trở nên dễ bị tổn thương trước làn sóng thanh lý lệnh giao dịch trên thị trường chứng khoán. Giới đầu tư đang có xu hướng bán vàng để bù đắp thua lỗ ở các danh mục khác, đặc biệt là nhóm cổ phiếu công nghệ vốn đã giảm phiên thứ ba liên tiếp do lo ngại về việc thắt chặt quy định đối với các công ty trí tuệ nhân tạo (AI).

Mặc dù chịu áp lực điều chỉnh, nhu cầu từ khu vực chính thức vẫn là lực đỡ quan trọng cho thị trường vàng. Theo ANZ, các ngân hàng trung ương đã mua ròng 321 tấn vàng trong quý III/2026, mức cao nhất kể từ cuối năm 2024. Rủi ro địa chính trị và lo ngại về kỷ luật tài khóa tiếp tục củng cố nhu cầu tích lũy kim loại quý từ các định chế tài chính.

Hiện tại, giới giao dịch đang chờ đợi báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ được công bố vào cuối ngày hôm nay để tìm thêm manh mối về tình hình nền kinh tế và triển vọng lãi suất.