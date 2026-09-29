Giá vàng chiều 29-9 tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với buổi sáng

Khách hàng giao dịch tại một cửa hàng PNJ ở TPHCM. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Vào khoảng 16 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn Doji niêm yết cùng tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng nay, tức tăng 100.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với cuối giờ chiều qua, ở 139,5 triệu đồng/lượng mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều này cũng được Công ty SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng nay, tăng 100.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 139 triệu đồng/lượng mua vào và 142 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý và Công ty PNJ cùng niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở mức 139,5 triệu đồng/lượng mua vào và 142,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng nay, tức tăng 100.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với chiều qua.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên Kitco cùng thời điểm ngày 29-9 (giờ Việt Nam) ở mức 4.141,8 USD/ounce, tăng 6 USD/ounce so với sáng nay, tổng cộng tăng 27 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York đêm 28-9.

Mức giá này sau khi quy đổi theo tỷ giá hiện hành, tương đương khoảng 130,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng bán ra trong nước khoảng 11,4 - 11,9 triệu đồng/lượng, so với sáng nay ở mức 10,1 - 10,6 triệu đồng/lượng.