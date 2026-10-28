Giá vàng chiều 28/10: Vàng SJC tăng trở lại

Cập nhật mới nhất giá vàng chiều 28/10 . Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Chiều 28/10, giá vàng SJC được điều chỉnh tăng 700.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Cập nhật lúc 16h10 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 139,7 - 142,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá này tăng 700.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng Rồng Thăng Long cũng đang được niêm yết ở mức 137,4 - 141,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng giảm tại châu Á trong phiên giao dịch ngày 28/10, sau khi ghi nhận mức tăng khoảng 1% ở phiên trước đó, giữa lúc giá dầu tăng làm dấy lên lo ngại về lạm phát, trong khi các nhà đầu tư đang chờ đợi quyết định chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) để tìm kiếm manh mối về triển vọng lãi suất.

Vào lúc 14 giờ 43 phút ngày 28/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,5% xuống 4.037,11 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 cũng giảm 0,6%, xuống còn 4.051,30 USD/ounce.

Nhà phân tích Soni Kumari tại ngân hàng ANZ nhận định giá vàng hiện biến động dựa trên kỳ vọng lãi suất và các rủi ro lạm phát xuất phát từ chi phí năng lượng tăng cao. Bà Kumari cho rằng thực tế này sẽ khiến Fed tiếp tục duy trì thái độ thận trọng, và đây vẫn là lực cản chính đối với thị trường vàng trong ngắn hạn.

Giá dầu đã tăng hơn 1% trong phiên này sau vụ tấn công vào một nhà máy lọc dầu tại Saudi Arabia, làm gia tăng trở lại những lo ngại về rủi ro nguồn cung từ quốc gia xuất khẩu hàng đầu này.

Giá năng lượng neo cao làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ giữ lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn, qua đó làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như vàng.

Thị trường hiện đang chờ đợi quyết định chính sách của Fed dự kiến được công bố vào lúc 1 giờ sáng ngày 29/10 theo giờ Việt Nam, cùng với dữ liệu Chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) được công bố ngày 29/10 — thước đo lạm phát được Fed theo dõi chặt chẽ.

Theo công cụ FedWatch của Tập đoàn CME, thị trường phần lớn dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp lần này, song đang đặt cược với xác suất khoảng 84% cho một đợt tăng lãi suất vào tháng 12.

Đối với các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1% xuống 53,81 USD/ounce, và giá bạch kim giảm 0,6% xuống 1.530,49 USD/ounce.