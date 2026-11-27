Giá vàng SJC chiều 27/11 tăng mạnh

Chiều 27/11, thị trường vàng trong nước tiếp tục ghi nhận diễn biến tăng giá sau những đợt điều chỉnh liên tiếp trong phiên sáng.

Theo bảng giá cập nhật lúc 15h05, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết vàng miếng loại 1 lượng, 10 lượng và 1kg ở mức 131 triệu đồng/lượng mua vào và 136 triệu đồng/lượng bán ra.

So với cuối phiên 26/11, giá vàng miếng SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào – bán ra duy trì ở mức 5 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, vào đầu phiên sáng 27/11, giá vàng miếng SJC từng giảm xuống 129,2 – 134,2 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, sau nhiều lần điều chỉnh, giá bán đã tăng lên 136 triệu đồng/lượng vào đầu giờ chiều.

Như vậy, so với mức thấp ghi nhận đầu phiên, giá vàng miếng SJC đã tăng 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại các doanh nghiệp khác, giá vàng cũng được điều chỉnh theo xu hướng tăng.

Giá vàng chiều 27/11: SJC tăng 1,5 triệu đồng, chạm mốc 136 triệu đồng/lượng (ảnh minh hoạ).

Giá vàng nhẫn SJC tăng lên 135,8 triệu đồng/lượng

Cùng với vàng miếng, giá vàng nhẫn trong nước chiều 27/11 cũng tăng mạnh tại một số thương hiệu.

Tại SJC, vàng nhẫn 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ được niêm yết ở mức 130,8 triệu đồng/lượng mua vào và 135,8 triệu đồng/lượng bán ra.

So với cuối phiên 26/11, giá vàng nhẫn SJC tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Đối với vàng nhẫn SJC loại 0,3 chỉ và 0,5 chỉ, giá mua vào ở mức 130,8 triệu đồng/lượng, bán ra 135,9 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 của DOJI được cập nhật ở mức 129 – 134 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn tròn trơn ở mức 129 – 134 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với cuối phiên trước.

Tại PNJ, vàng nhẫn trơn 9999 được ghi nhận ở mức 126,8 – 133 triệu đồng/lượng. Phú Quý giao dịch vàng nhẫn tròn 9999 ở mức 129,5 – 133,5 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng nhẫn chiều 27/11 tiếp tục phân hóa giữa các thương hiệu, với mức bán ra cao nhất trong nhóm được khảo sát thuộc về SJC.

Đáng chú ý, chênh lệch giữa giá mua và bán vàng nhẫn SJC loại 1–5 chỉ ở mức 5 triệu đồng/lượng, trong khi tại PNJ là 6,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới phục hồi mạnh

Trên thị trường quốc tế, giá vàng ngày 27/11 ghi nhận đà phục hồi đáng kể sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm.

Theo Reuters, lúc 7h34 GMT, tức 14h34 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 2,7%, lên 3.663,52 USD/ounce.

Trước đó, giá vàng thế giới đã giảm sâu trong phiên 25/11 do dữ liệu lạm phát Mỹ khiến thị trường gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất.

Đà phục hồi trong ngày 27/11 diễn ra khi áp lực bán trên thị trường kim loại quý dịu bớt, trong bối cảnh hoạt động giao dịch tại Mỹ chịu ảnh hưởng của kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn.

Tuy nhiên, diễn biến giá vàng vẫn chịu tác động từ triển vọng lãi suất thực, đồng USD và dòng vốn đầu tư.

Diễn biến ngày 27/11 cho thấy giá vàng trong nước tăng mạnh cùng chiều với sự phục hồi của thị trường quốc tế.

Dù vậy, khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra tại nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì từ 5 đến hơn 6 triệu đồng/lượng.

Bên cạnh đó, giá vàng miếng SJC tiếp tục cao hơn đáng kể so với giá vàng thế giới quy đổi.

Trong những phiên giao dịch tiếp theo, biến động của thị trường kim loại quý sẽ tiếp tục phụ thuộc vào diễn biến giá vàng quốc tế, tỷ giá và việc điều chỉnh niêm yết của các doanh nghiệp kinh doanh vàng.