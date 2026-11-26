Cập nhật mới nhất giá vàng chiều 26/11. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Chiều 26/11, giá vàng SJC được điều chỉnh tăng 400.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Cập nhật lúc 15h15 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 129,5 - 134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá này tăng 400.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng Rồng Thăng Long cũng đang được niêm yết ở mức 128,5 - 133,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng thế giới phục hồi từ mức thấp nhất trong 15 tháng trong phiên chiều 26/11. Dù vậy, đà tăng vẫn bị kìm hãm khi dữ liệu lạm phát nóng của Mỹ củng cố kỳ vọng về các đợt nâng lãi suất liên tiếp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Theo đó, vào lúc 13 giờ 52 phút (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,3% lên 3.591,37 USD/ounce. Giá vàng Mỹ giao tháng 12/2026 cũng tăng 1,5% và đứng ở mức 3.589,50 USD/ounce.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 25/11, kim loại quý này đã có thời điểm rơi xuống dưới mốc 3.500 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025.

Các chuyên gia tại nền tảng giao dịch Tastylive nhận định giới đầu tư đang tiến hành tất toán các vị thế bán khống trước kỳ nghỉ lễ lớn tại Mỹ, điều này đã thúc đẩy những biến động giá của vàng trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, trong môi trường tâm lý nhạy cảm và xu hướng né tránh rủi ro hiện nay, vàng vẫn tiếp tục bị bán ra để huy động tiền mặt.

Nền kinh tế Mỹ ghi nhận tốc độ tăng trưởng trong quý III nhanh hơn nhiều so với ước tính ban đầu, trong khi lạm phát tháng 10 tiếp tục gia tăng. Diễn biến này củng cố dự đoán Fed sẽ nâng lãi suất vào tháng tới và tiếp tục duy trì lộ trình thắt chặt vào đầu năm 2027.

Giá vàng luôn nhạy cảm với các động thái điều chỉnh lãi suất của Mỹ. Bởi lãi suất tăng sẽ giúp đồng USD mạnh lên, khiến các tài sản được định giá bằng đồng bạc xanh như vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác, đồng thời làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời.

Trên mặt trận thương mại, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 25/11 đã tung ra loạt thuế quan mới nhắm vào 14 đối tác thương mại lớn, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Liên minh châu Âu (EU). Động thái bảo hộ này càng làm gia tăng tâm lý thận trọng trên các thị trường.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 1,6% lên 41,88 USD/ounce. Giá bạch kim cũng tiến 1,8% lên 1.303,58 USD/ounce.