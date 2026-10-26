Giá vàng chiều 26/10: Vàng SJC tiếp tục đi ngang

Cập nhật mới nhất giá vàng chiều 26/10. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Chiều 26/10, giá vàng SJC tiếp tục được giữ nguyên so với đầu giờ sáng.

Cập nhật lúc 15h50 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá này được duy trì kể từ cuối tuần qua.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng Rồng Thăng Long cũng đang được niêm yết ở mức 136,8 - 140,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng đi lên trong phiên 26/10, khi đà giảm của giá dầu làm dịu lo ngại lạm phát và giới đầu tư đang chờ quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này.

Tính đến 12 giờ 44 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,4%, lên 4.010,51 USD/ounce sau khi chạm mức thấp nhất kể từ giữa tháng 7 trong phiên trước. Giá vàng đã giảm 4% trong tuần trước, ghi dấu mức giảm theo tuần mạnh nhất kể từ tháng 6.

Ông Kyle Rodda, chuyên gia phân tích thị trường tài chính cấp cao tại Capital.com, cho rằng đà tăng của vàng chủ yếu là nhờ giá dầu thấp hơn. Tuy nhiên, theo ông, thị trường có thể dễ dàng chặn đà tăng này khi chờ quyết định của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) trong vài ngày tới. Theo ông, vàng sẽ tiếp tục biến động theo kỳ vọng lãi suất và rủi ro địa chính trị.

Hiện thị trường chờ cuộc họp chính sách của Fed diễn ra ngày 27-28/10. Số liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ, thước đo mà Fed theo dõi khi nhắm tới mục tiêu lạm phát 2%, dự kiến công bố một ngày sau khi cuộc họp kết thúc. Giới giao dịch phần lớn kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tuần này. Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 ở mức 77%.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,6%, lên 54,19 USD/ounce. Giá bạch kim giảm 0,2%, xuống 1.548,30 USD/ounce, còn giá palađi tăng 0,2%, lên 1.046,25 USD/ounce.