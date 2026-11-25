Cập nhật mới nhất giá vàng chiều 25/11. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Chiều 25/11, giá vàng SJC được điều chỉnh tăng 600.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Cập nhật lúc 15h15 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 129,1 - 134,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá này tăng 600.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng Rồng Thăng Long cũng đang được niêm yết ở mức 128,5 - 133,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng tại châu Á giảm trong phiên giao dịch ngày 25/11 khi đồng USD mạnh lên, trong lúc giới đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ để tìm kiếm manh mối về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Vào lúc 14 giờ 8 phút ngày 25/11 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 1%, xuống còn 3.519,94 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 cũng giảm 1,2%, xuống mức 3.519,00 USD/ounce.

Bà Soni Kumari, chuyên gia phân tích tại ngân hàng ANZ, nhận định rằng đợt sụt giảm gần đây của giá vàng chủ yếu xuất phát từ làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán, buộc các nhà đầu tư phải huy động tiền mặt để đáp ứng các lệnh gọi ký quỹ. Theo bà, thị trường hiện vẫn đang trong trạng thái tích lũy để chờ đợi thêm các tín hiệu mới, đồng thời việc đồng USD duy trì đà tăng mạnh mẽ tiếp tục là một trong những lực cản chính đối với giá vàng.

Chỉ số đồng USD — thước đo sức mạnh của “đồng bạc xanh” so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt khác — đã tăng 0,2%, khiến vàng vốn được định giá bằng đồng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với những người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Giới đầu tư đang chờ đợi Chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) của Mỹ — thước đo lạm phát ưa thích được Fed theo dõi chặt chẽ nhằm hướng tới mục tiêu lạm phát 2% — dự kiến sẽ được công bố vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 25/11 theo giờ Việt Nam.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang dự đoán gần như chắc chắn Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp chính sách vào tháng 12 tới. Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, vốn là tài sản không sinh lãi.

Các chuyên gia của ngân hàng OCBC dự báo áp lực giảm giá đối với vàng sẽ đảo chiều, dù đà phục hồi có thể vẫn diễn ra chậm chạp cho đến đầu năm 2027 trước khi thực sự lấy lại động lực tăng trưởng.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1,1% xuống còn 40,41 USD/ounce, còn giá bạch kim giảm 1,2% xuống mức 1.260,32 USD/ounce.