Giá vàng chiều 22/9: Vàng SJC lao dốc

Cập nhật mới nhất giá vàng chiều 22/9. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Chiều 22/9, giá vàng SJC được điều chỉnh giảm 1,7 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Cập nhật lúc 15h40 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 141,9 - 144,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,7 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng Rồng Thăng Long cũng đang được niêm yết ở mức 142 - 146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong phiên giao dịch 22/9, giá vàng tại thị trường châu Á đi xuống khi kỳ vọng lãi suất tại Mỹ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn gây sức ép lên tâm lý thị trường. Bên cạnh đó, giới đầu tư đang chờ đợi phát biểu của các quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) để tìm manh mối về chính sách sắp tới.

Vào lúc 13 giờ 52 phút giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,6%, xuống 4.319,39 USD/ounce.

Vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát và rủi ro địa chính trị, nhưng sức hấp dẫn của kim loại quý này thường giảm trong môi trường lãi suất cao.

Ông Chris Weston, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại Pepperstone, nhận định do số liệu kinh tế Mỹ công bố trong tuần này khá hạn chế, giới đầu tư sẽ tập trung theo dõi phát biểu của các quan chức Fed để tìm tín hiệu về khả năng Fed có tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 10 hay không, cùng với diễn biến giá dầu thô.

Theo ông Weston, nếu giá dầu tăng trở lại và làm gia tăng kỳ vọng lạm phát, điều này sẽ càng củng cố khả năng Fed tăng lãi suất, qua đó tiếp tục gây bất lợi cho giá vàng.

Fed tuần trước đã tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm và phát tín hiệu về khả năng tiếp tục tăng lãi suất trong những tháng tới.

Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis, ông Alberto Musalem, cho biết Fed nhiều khả năng sẽ cần tiếp tục tăng lãi suất để hạ lạm phát, trong bối cảnh nhu cầu mạnh và cú sốc giá hàng hóa đã lan rộng ra ngoài lĩnh vực dầu mỏ.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1,1%, xuống 65,28 USD/ounce; giá bạch kim giảm 1,1%, xuống 1.777,29 USD/ounce; còn giá palađi giảm 0,8%, xuống 1.290,07 USD/ounce.