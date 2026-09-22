Thị trường vàng chiều 22/9 ghi nhận nhịp giảm khá mạnh sau diễn biến phân hóa vào đầu phiên. Theo cập nhật lúc 13h45, giá vàng nhẫn tại các thương hiệu được khảo sát giảm từ 300.000 đồng đến 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Vàng nhẫn giảm tới 1,1 triệu đồng/lượng

Tại SJC, vàng nhẫn giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống còn 142 - 145 triệu đồng/lượng. PNJ cũng giảm 1,1 triệu đồng/lượng, còn 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng.

DOJI điều chỉnh giảm 800.000 đồng/lượng, đưa giá mua - bán về 142 - 146 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 300.000 đồng/lượng, xuống 142,3 - 146,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Phú Quý cũng giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, còn 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng.

Trong nhóm doanh nghiệp được khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 142,5 triệu đồng/lượng tại PNJ và Phú Quý. SJC và DOJI có mức mua thấp nhất là 142 triệu đồng/lượng.

Ở chiều bán ra, DOJI niêm yết mức cao nhất 146 triệu đồng/lượng, trong khi SJC thấp nhất với 145 triệu đồng/lượng.

Diễn biến trong vài giờ cho thấy tốc độ điều chỉnh khá nhanh. Lúc 9h15, vàng nhẫn SJC vẫn ở mức 143,1 - 146,1 triệu đồng/lượng; PNJ 143,6 - 146,6 triệu đồng; DOJI 142,5 - 146,5 triệu đồng. Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý lần lượt ở mức 142,6 - 146,6 triệu đồng và 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng.

Chỉ sau vài giờ, SJC, PNJ và Phú Quý cùng giảm 1,1 triệu đồng/lượng; DOJI giảm 800.000 đồng và Bảo Tín Minh Châu giảm 300.000 đồng/lượng.

Vàng miếng SJC cũng đi xuống

Không chỉ vàng nhẫn, giá vàng miếng SJC tại phần lớn doanh nghiệp cũng giảm mạnh.

Giá vàng chiều 22/9 tiếp tục giảm, vàng nhẫn có nơi mất 1,1 triệu đồng/lượng

Theo cập nhật lúc 13h45, SJC, PNJ, DOJI và Phú Quý cùng giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Riêng Bảo Tín Minh Châu giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng miếng tại các doanh nghiệp được khảo sát dao động từ 142,3 - 142,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 145,5 - 146,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

SJC, PNJ, DOJI và Phú Quý cùng niêm yết vàng miếng quanh 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu mua vào 142,3 triệu đồng/lượng và bán ra 146,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới xuống 4.315,8 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, lúc 13h ngày 22/9, giá vàng giao dịch ở mức 4.315,8 USD/ounce.

Giá vàng thế giới chịu áp lực trong bối cảnh thị trường lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, trong khi đồng USD tăng giá. Đồng bạc xanh mạnh hơn khiến vàng trở nên đắt hơn đối với người nắm giữ các đồng tiền khác.

Những lo ngại về chính sách tiền tệ của Mỹ đã đẩy chỉ số USD lên mức cao nhất trong hơn hai tháng vào ngày 18/9, qua đó tạo thêm sức ép đối với thị trường kim loại quý.

Theo công cụ FedWatch của CME được bài báo dẫn lại, các nhà giao dịch khi đó đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12 ở mức 88%. Trong môi trường lãi suất cao, vàng thường giảm sức hấp dẫn so với các tài sản sinh lời.