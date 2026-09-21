Giá vàng chiều 21/9: Vàng SJC đảo chiều giảm 1 triệu đồng/lượng

Cập nhật mới nhất giá vàng chiều 21/9. Ảnh: TTXVN

Chiều 21/9, giá vàng SJC được điều chỉnh giảm 1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Cập nhật lúc 15h50 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng Rồng Thăng Long cũng đang được niêm yết ở mức 142,6 - 146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên chiều 21/9 (giờ Việt Nam), khi giới đầu tư thận trọng đánh giá rủi ro lạm phát dai dẳng và lộ trình lãi suất sau đợt thắt chặt tiền tệ đầu tiên của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) kể từ năm 2023.

Theo đó, vào lúc 13 giờ 15 phút (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,3% xuống còn 4.366,64 USD/ounce. Trước đó trong phiên, có thời điểm kim loại quý này đã lùi sâu xuống dưới mốc 4.360 USD/ounce.

Tâm điểm của thị trường hiện đang đổ dồn vào các bài phát biểu của các quan chức Fed sau quyết định nhất trí nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 15-16/9 vừa qua. Đây là động thái nhằm kiềm chế áp lực lạm phát vốn đã vượt mục tiêu 2% của Fed trong hơn 5 năm qua.

Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis, ông Neel Kashkari, nhận định rằng lạm phát hiện vẫn ở mức quá cao. Theo ông, áp lực giá cả đã lan rộng ra mọi lĩnh vực của nền kinh tế, thay vì chỉ gói gọn trong cú sốc giá dầu từ cuộc chiến tại Trung Đông.

Các chuyên gia phân tích tại công ty quản lý quỹ Global X ETFs nhận định rằng sau đợt nâng lãi suất của tân Chủ tịch Kevin Warsh, những lo ngại về tính độc lập của Fed đã phần nào lắng xuống. Trong bối cảnh thiếu vắng các động lực tăng trưởng mới, giá vàng dự kiến sẽ biến động sát theo diễn biến của giá dầu và triển vọng lạm phát tổng thể.

Thông thường, lãi suất tăng sẽ giúp đồng USD mạnh lên. Diễn biến đó khiến các tài sản không sinh lời như vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác, đồng thời làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý này.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc nhích tăng 0,2% lên 66,42 USD/ounce, trong khi giá bạch kim gần như không biến động.