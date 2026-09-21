Giá vàng chiều 21-9 giảm 1 triệu đồng/lượng

Vàng miếng Ancarat. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Vào khoảng 16 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn Phú Quý thông báo cùng giảm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Tập đoàn Phú Quý và Công ty PNJ cùng giảm 1 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước, báo giá ở mức 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC giao dịch giá vàng nhẫn 9999 ở mức 143,1 triệu đồng/lượng mua vào và 146,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm ngày 21-9 (giờ Việt Nam) ở mức 4.352,7 USD/ounce, giảm 25 USD so với giá chốt phiên tại New York cuối tuần trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 137,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 8,8-9,2 triệu đồng/lượng.