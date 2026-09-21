Giá vàng chiều 21-9 giảm 1 triệu đồng/lượng
Giá vàng trong nước chiều 21-9 giảm mạnh sau khi đứng giá trong buổi sáng.
Vào khoảng 16 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ và Tập đoàn Phú Quý thông báo cùng giảm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với cuối tuần trước, niêm yết ở mức 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra.
Giá vàng nhẫn 9999 chiều nay cũng được Tập đoàn Phú Quý và Công ty PNJ cùng giảm 1 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước, báo giá ở mức 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra.
Công ty SJC giao dịch giá vàng nhẫn 9999 ở mức 143,1 triệu đồng/lượng mua vào và 146,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều.
Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm ngày 21-9 (giờ Việt Nam) ở mức 4.352,7 USD/ounce, giảm 25 USD so với giá chốt phiên tại New York cuối tuần trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 137,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 8,8-9,2 triệu đồng/lượng.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/gia-vang-chieu-21-9-giam-1-trieu-dongluong-post872700.html