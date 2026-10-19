Giá vàng chiều 19/10: Vàng SJC đảo chiều đi xuống

Khách mua bán vàng tại Công ty Kinh doanh vàng bạc Bảo Tín Minh Châu. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Chiều 19/10, giá vàng SJC được điều chỉnh giảm 500.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Cập nhật lúc 17h50 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 140,1 - 143,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá này giảm 500.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng Rồng Thăng Long cũng đang được niêm yết ở mức 138,8 - 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng tăng nhẹ trong phiên 19/10 tại châu Á, khi giá dầu sụt giảm xoa dịu lo ngại về lạm phát, trong khi các nhà đầu tư đang đánh giá khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào cuối năm nay.

Giá vàng giao ngay tăng 0,4% lên 4.181,84 USD/ounce vào lúc 07 giờ 41 phút ngày 19/10 GMT (14 giờ 41 ngày 19/10 theo giờ Việt Nam), trong khi giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 tại Mỹ tăng 0,5% lên 4.202,7 USD/ounce.

Theo giới phân tích, trong ngắn hạn, nếu giá dầu tiếp tục giảm hoặc lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ giảm rõ rệt hơn sẽ là những yếu tố hỗ trợ tích cực nhất đối với giá vàng, vì cả hai diễn biến này đều giúp xoa dịu những lo ngại về lạm phát và lãi suất.

Giá dầu đã giảm trong phiên đầu tuần, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump miễn trừ các lệnh trừng phạt và thuế quan đối với Nga, động thái có thể dẫn đến việc Nga gia tăng xuất khẩu nhiên liệu.

Trong khi đó, giá hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ trong tháng 9/2026 tăng cao hơn dự kiến, chủ yếu do chi phí năng lượng và nhiều mặt hàng khác tăng lên, những minh chứng rõ nét hơn cho thấy áp lực lạm phát đang gia tăng.

Hiện tại, thị trường đang chờ cuộc họp của Fed cũng như số liệu về chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) sẽ được công bố vào tuần tới. PCE là số liệu được Fed sử dụng để theo dõi mục tiêu lạm phát 2%.

Theo công cụ FedWatch của công ty tài chính CME, các nhà giao dịch đang dự báo xác suất 13% về khả năng tăng lãi suất trong tháng này và 89% khả năng tăng vào tháng 12 tới.

Mặc dù vàng thường được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhưng lãi suất cao hơn lại làm giảm sức hấp dẫn của loại tài sản không sinh lời này.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 1% lên 57,53 USD/ounce, giá bạch kim tăng 1,3% lên 1.651,67 USD/ounce và giá palladium tăng 1,4% lên 1.127,59 USD/ounce.