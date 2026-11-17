Cập nhật mới nhất giá vàng hôm nay 17/11. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Chiều 17/11, giá vàng SJC được điều chỉnh tăng 500.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Cập nhật lúc 16h15 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 134,7 - 137,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá này tawgn 500.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng Rồng Thăng Long cũng đang được niêm yết ở mức 133,5 - 137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng thế giới nhích tăng nhẹ trong phiên giao dịch chiều 17/11, nhưng vẫn xấp xỉ mức thấp nhất trong hơn một năm qua. Sức mạnh của đồng USD cùng kỳ vọng ngày càng lớn về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất vào tháng tới tiếp tục là những rào cản chính đối với kim loại quý.

Theo đó, vào lúc 14 giờ 4 phút (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,5% lên 3.874,41 USD/ounce, sau khi đã chạm mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025 trong phiên trước đó. Giá vàng Mỹ giao tháng 12/2026 cũng tăng 0,6% và đứng ở mức 3.876,70 USD/ounce.

Trong phiên này, chỉ số đồng USD đã vọt lên mức cao nhất trong vòng 19 tháng. Đồng USD mạnh lên khiến kim loại quý được định giá bằng đồng tiền này trở nên đắt đỏ hơn đối với những nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Các chuyên gia phân tích tại công ty môi giới đầu tư Capital.com nhận định diễn biến của giá vàng hiện nay phản ánh những dự đoán về chính sách của Fed trong năm tới và nỗ lực của thị trường nhằm xác định xem lãi suất tại Mỹ có thể tăng cao đến mức nào. Capital.com đánh giá đợt bán tháo mạnh vừa qua là minh chứng cho kỳ vọng thắt chặt tiền tệ, trong khi nhịp tăng nhẹ hôm nay chỉ là một diễn biến điều chỉnh kỹ thuật ngắn hạn.

Các chiến lược gia tại ngân hàng ANZ cảnh báo rằng mặc dù nhu cầu vàng vẫn khá kiên cường, các rào cản vĩ mô ngày càng lớn có thể làm xói mòn nhu cầu đầu tư, khiến thị trường mất đi một trụ cột hỗ trợ quan trọng. Đối với thị trường bạc, ANZ cho rằng kim loại này vẫn có diễn biến tương quan chặt chẽ với vàng. Bất kỳ đà phục hồi bền vững nào của bạc cũng sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào đà khởi sắc của giá vàng.

Hiện giới đầu tư đang nín thở chờ đợi biên bản cuộc họp chính sách gần nhất của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), dự kiến công bố vào ngày 18/11 (giờ địa phương), để tìm thêm chỉ dấu về lộ trình chính sách tiền tệ tương lai.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 1,1% lên 47,50 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 1,2% lên 1.467,29 USD/ounce.