Giá vàng chiều 13/11: Vàng SJC giao dịch dưới mốc 140 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 13/11 cập nhật mới nhất. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Chiều 13/11, giá vàng SJC vẫn được giữ nguyên so với đầu giờ sáng.

Cập nhật lúc 16h5 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 135 - 138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá này không đổi so với đầu giờ sáng.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng Rồng Thăng Long cũng đang được niêm yết ở mức 134 - 138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong phiên giao dịch chiều 13/11, giá vàng tại thị trường châu Á đi lên nhờ lực mua bắt đáy sau khi giá giảm xuống mức thấp nhất hơn một năm trong phiên trước.

Vào lúc 14 giờ 40 ngày 13/11 giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,6% lên 3.898,27 USD/ounce. Tuy nhiên, tính từ đầu tuần, giá kim loại quý này vẫn giảm 4,1%. Trong phiên 12/11, giá vàng giao ngay đã xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025.

Đà tăng của giá dầu do xung đột Trung Đông đã làm dấy lên lo ngại lạm phát cao hơn và lãi suất duy trì ở mức cao. Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường dự đoán 89% khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12.

Ngày 12/11, Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams cho biết Fed nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng lãi suất nhằm kéo lạm phát xuống, trong bối cảnh nền kinh tế vẫn vững vàng. Vàng thường được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát. Tuy nhiên, lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý này và khiến vàng kém hấp dẫn hơn với nhà đầu tư.

Ông Kelvin Wong, chuyên gia phân tích thị trường tại nền tảng giao dịch trực tuyến OANDA, cho rằng đà tăng của giá vàng chủ yếu là sự điều chỉnh vị thế, sau đợt giảm mạnh trong phiên trước. Ông nhận định nếu lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đột ngột đảo chiều, đồng USD có thể suy yếu, tạo động lực tăng ngắn hạn cho giá vàng.

Với các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,5% lên 50,27 USD/ounce, giá palladium tăng 1,8% lên 1.011,65 USD/ounce. Giá bạch kim giao ngay tăng 1% lên 1.533,29 USD/ounce và đang trên đà tăng nhẹ trong tuần.