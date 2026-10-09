Giá vàng châu Á tăng hơn 1% nhờ đồng USD sụt giảm

Trong phiên ngày 9/10, giá vàng tăng hơn 1% trên thị trường châu Á nhờ sự suy giảm của đồng USD và giá dầu đi xuống, trong bối cảnh thị trường đang đánh giá lại triển vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Trang sức vàng được trưng bày tại triển lãm ở Cairo, Ai Cập. Ảnh: THX/TTXVN phát

Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 9/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 1,4% lên mức 4.190,57 USD/ounce, phục hồi từ mức thấp nhất hai tháng ghi nhận hồi giữa tuần và hướng tới một tuần tăng giá. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 12/2026 của Mỹ cũng tăng 1,4%, lên 4.215,30 USD/ounce. Việc đà tăng của đồng USD chững lại đã giúp vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Bên cạnh đó, giá dầu đi xuống do lo ngại về gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông phần nào dịu bớt. Yếu tố này xuất hiện sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ không tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào Iran trước thềm cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ vào tháng 11/2026, giữa lúc các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột đang có tiến triển.

Tháng 9/2026, Fed đã nhất trí tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm. Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis, ông Alberto Musalem, nhận định Fed sẽ cần tiếp tục tăng lãi suất để đưa lạm phát về mục tiêu 2%, dù không cho biết cụ thể bước đi tại cuộc họp diễn ra vào cuối tháng này. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện dự báo có 17% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 10 và 83% khả năng có một đợt tăng vào tháng 12.

Giám đốc điều hành công ty khai thác khoáng sản Critical Metals, ông Tony Sage, cho rằng nguy cơ thắt chặt tiền tệ có thể tiếp tục gây rủi ro cho giá vàng. Các nhà giao dịch sẽ theo dõi sát những số liệu kinh tế sắp tới để tìm thêm manh mối trước thềm cuộc họp tháng 10. Chuyên gia này đánh giá nếu các số liệu kinh tế kém khả quan, lợi suất trái phiếu có thể giảm và tạo lực đỡ cho giá vàng. Dù vàng vốn được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát, song môi trường lãi suất cao luôn làm giảm sức hấp dẫn của loại tài sản không sinh lời này.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 1,5% lên 60,22 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 2,7% lên 1.677,80 USD/ounce, trong khi giá palladium tăng 3,3% lên 1.159,70 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều 9/10, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 141,8 – 144,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).