Giá vàng châu Á giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần

Vàng miếng tại Incheon, phía tây thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Giá vàng giảm trong phiên chiều 12/11 tại châu Á, chạm mức thấp nhất trong hơn một tuần, sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ cao hơn dự kiến cùng những phát biểu cứng rắn từ các quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã thúc đẩy đồng USD lên giá và củng cố khả năng lãi suất tăng vào tháng tới.

Giá vàng giao ngay giảm 0,7% xuống 3.959,03 USD/ounce vào lúc 7 giờ 32 phút ngày 12/11 GMT (14 giờ 32 phút ngày 12/11 theo giờ Việt Nam), sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 4/11 trước đó. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 tại Mỹ giảm 0,9% xuống 3.964,5 USD/ounce.

Đồng USD đã tăng lên mức cao nhất trong 19 tháng so với các loại đồng tiền chủ chốt khác trong phiên trước, khiến tài sản được định giá bằng đồng bạc xanh như vàng trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác.

Trong khi đó, nhiều khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm vào tháng tới, sau khi dữ liệu công bố vừa qua cho thấy lạm phát tại Mỹ trong tháng 10/2026 tăng nhanh hơn dự kiến, cùng với việc các nhà hoạch định chính sách phát tín hiệu sẵn sàng thắt chặt chính sách một cách quyết liệt hơn.

Theo công cụ FedWatch của công ty tài chính CME, các nhà giao dịch hiện đang dự báo Fed sẽ thực hiện một đợt tăng lãi suất vào tháng tới và thêm một đợt nữa vào tháng 3 năm sau.

Mặc dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời này, từ đó làm giảm sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Hiện các nhà giao dịch đang chờ đợi báo cáo về chỉ số giá sản xuất của Mỹ, dự kiến sẽ được công bố vào ngày 13/11.

Trong phiên này, giá palladium giao ngay tăng 0,5% lên 1.032,63 USD/ounce, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 22/10 vào phiên trước.

Tại Việt Nam, chiều 12/11, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 136,00 – 139,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).