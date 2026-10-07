Giá vàng châu Á chịu sức ép khi nhà đầu tư chờ biên bản họp của Fed

Vàng miếng được bán tại cửa hàng ở Kuwait City, Kuwait. Ảnh: THX/TTXVN phát

Giá vàng giảm trong phiên chiều 7/10 tại châu Á, khi đồng USD mạnh lên và các nhà đầu tư chờ biên bản cuộc họp tháng 9/2026 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) để đánh giá liệu các nhà hoạch định chính sách có ủng hộ việc tiếp tục tăng lãi suất hay không.

Giá vàng giao ngay giảm 0,8% xuống 4,130.37 USD/ounce vào lúc 06 giờ 27 phút giờ GMT (13 giờ 27 phút theo giờ Việt Nam). Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giảm 0,7% xuống 4.157 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD tăng 0,3%, khiến các kim loại được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên đắt hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác, từ đó làm giảm nhu cầu.

Biên bản cuộc họp mới nhất của Fed dự kiến sẽ được công bố vào cuối ngày. Biên bản này sẽ làm rõ chính sách tiền tệ của Fed cũng như mức độ ủng hộ của các nhà hoạch định chính sách đối với việc tiếp tục tăng lãi suất, đồng thời có thể thay đổi dự báo về khả năng tăng lãi suất trong thời gian tới.

Những phát biểu gần đây từ các quan chức Fed đã nhấn mạnh cam kết của ngân hàng trung ương Mỹ trong việc kiểm soát lạm phát. Chủ tịch Fed tại San Francisco, bà Mary Daly, cho biết việc có cần tăng thêm lãi suất hay không phụ thuộc phần lớn vào việc liệu các yếu tố đẩy lạm phát tăng cao sẽ suy giảm hay tiếp diễn. Trong khi đó, Chủ tịch Fed tại Kansas City, ông Jeff Schmid, khẳng định lãi suất vẫn cần tăng thêm để kéo giảm lạm phát.

Mặc dù các dữ liệu kinh tế yếu gần đây đã làm giảm khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 10/2026, các nhà giao dịch vẫn dự báo có 87% khả năng lãi suất sẽ tăng vào tháng 12 tới. Trong môi trường lãi suất cao, các nhà đầu tư thường ưu tiên các tài sản sinh lời hơn là vàng.

Ở một diễn biến khác, các đại biểu tham dự hội nghị thường niên của Hiệp hội Thị trường Vàng thỏi London tại Sorrento, Italy, dự báo giá vàng có thể chạm mốc 5.013 USD/ounce trong vòng 12 tháng tới.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance trong một phát biểu mới đây nói rằng Iran cần giảm "đáng kể" năng lực làm giàu uranium để đáp ứng các yêu cầu của Mỹ và chấm dứt cuộc chiến kéo dài 7 tháng qua.

Trong phiên này, giá bạc giao ngay giảm 1,5% xuống 60,54 USD/ounce, bạch kim giảm 1,3% xuống 1.679,20 USD/ounce, và palladium giảm 1,5% xuống 1.154,35 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào chiều 7/10, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 140 - 143 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).