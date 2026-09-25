Giá vàng chạm mức thấp nhất 1 tuần do kỳ vọng lãi suất tiếp tục tăng cao

Từ đầu năm tới nay, giá vàng thế giới tăng khoảng 16%. Ảnh: THX-TTXVN

Giá vàng giảm trong phiên giao dịch 24/9, xuống mức thấp nhất trong một tuần, khi giá dầu tăng và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có những phát biểu theo hướng cứng rắn hơn, củng cố kỳ vọng lãi suất sẽ tiếp tục tăng.

Tính đến 18 giờ GMT (1 giờ sáng ngày 25/9 giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,5% xuống 4.265,50 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức thấp nhất kể từ ngày 16/9. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 12/2026 của Mỹ chốt phiên giảm 0,5%, xuống 4.298 USD/ounce.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định: “Vàng tiếp tục chịu sức ép từ giá năng lượng và lãi suất cao hơn. Khi giá năng lượng tăng, lo ngại về lạm phát cũng gia tăng, kéo theo khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất”.

Giá dầu tăng khoảng 2% trong phiên 24/9 sau khi vụ tấn công bằng tên lửa của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Giá năng lượng có thể làm tăng lạm phát chung khi các nhà sản xuất chuyển phần chi phí cao hơn sang giá bán, qua đó buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt hơn để kiềm chế giá cả.

Tuần trước, Fed đã tăng lãi suất lần đầu tiên trong 3 năm và phát tín hiệu sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong năm nay. Một số quan chức Fed cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng lãi suất thêm, trong đó Thống đốc Michael Barr là người mới nhất lên tiếng ủng hộ việc thắt chặt chính sách tiền tệ.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện nhận định xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 là 69%. Mặc dù vàng thường được xem là tài sản phòng ngừa lạm phát, lãi suất tăng làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này.

Gây thêm sức ép lên giá vàng, đồng USD đã tăng lên mức cao nhất trong 2 tháng, khiến vàng định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua ở nước ngoài. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì gần mức cao nhất trong gần 2 thập kỷ, làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng - tài sản vốn không sinh lời.

Trong một báo cáo, ông Ole Hansen, trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại ngân hàng Saxo Bank, cho biết mức hỗ trợ gần đây của vàng quanh 4.235 USD/ounce là ngưỡng đầu tiên cần theo dõi. Nếu mức này bị phá vỡ, thị trường có thể bước vào một đợt điều chỉnh sâu hơn và sự chú ý có thể chuyển trở lại vùng 4.000 USD/ounce, tương ứng khu vực giá trong tháng 6-7.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giao ngay giảm 1,3% xuống 63,60 USD/ounce, giá bạch kim giảm 0,1% xuống 1.748,46 USD/ounce, trong khi giá palladium tăng 0,7% lên 1.268,24 USD/ounce.

Tại Việt Nam chiều 24/9, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 141,4 – 144,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).