Giá vàng 'bốc hơi' thêm hơn 100 USD/oz vì giá dầu, đồng USD và lợi suất trái phiếu đồng loạt tăng

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 tháng trở lại đây. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Triển vọng lãi suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cao hơn lâu hơn đưa đồng USD đạt mức cao mới và kéo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng theo, gây thêm áp lực giảm giá lên vàng.

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust có phiên bán ròng thứ ba liên tiếp trong tuần này, nhưng mức bán ròng tương đối hạn chế.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York còn 3.878,4 USD/oz, giảm 110,7 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương giảm gần 2,8% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay còn 50,2 USD/oz, giảm 1,61 USD/oz, tương đương giảm 3,1%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12/2026 mất 2,9%, chốt phiên ở mức 3.885,3 USD/oz.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay giảm còn hơn 3.850 USD/oz, thấp nhất kể từ tháng 10/2025.

Giá vàng đã chịu áp lực giảm mạnh trong tuần này. Trong những phiên giao dịch trước, giá vàng sụt giảm chủ yếu do mối lo rằng Fed có thể sẽ tăng lãi suất với bước nhảy lớn 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 12 và giữ lãi suất ở mức cao trong thời gian lâu hơn. Mối lo này xuất phát từ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) nóng hơn dự báo mà Bộ Lao động Mỹ công bố vào hôm thứ Ba.

Đến phiên này, sức ép mất giá đối với thị trường kim loại quý tăng thêm khi tình hình ở Vùng Vịnh có dấu hiệu trở nên căng thẳng hơn. Những dấu hiệu này đẩy giá dầu thô tăng, làm trầm trọng thêm mối lo lạm phát và lãi suất cao hơn lâu hơn.

Đây chính là cơ chế tác động tiêu cực của cuộc chiến Mỹ - Iran tới giá vàng kể từ khi cuộc chiến này bắt đầu vào cuối tháng 2 năm nay, khiến giá vàng đến hiện tại đã giảm gần 31% so với mức kỷ lục mọi thời đại gần 5.600 USD/oz thiết lập vào cuối tháng 1. Cuộc xung đột đã trở thành nguồn cơn chính cho sự giảm giá của vàng, thay vì giúp vàng phát huy vai trò “hầm trú ẩn” truyền thống như kỳ vọng ban đầu.

Giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng hơn 3% trong phiên ngày thứ Năm, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump làm dấy lên mối lo rằng cuộc chiến Mỹ - Iran sẽ không sớm chấm dứt. “Chúng tôi không cần một thỏa thuận với Iran. Thời đó đã qua lâu rồi”, ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Trên thị trường lãi suất tương lai, các nhà giao dịch tiếp tục đặt cược khả năng 100% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Xác suất cho lượng tăng 0,5 điểm phần trăm đã tăng lên mức gần 15%, từ mức gần 11% của phiên ngày hôm trước.

“Giá năng lượng cao hơn đang tiếp tục củng cố khả năng về sự cứng rắn của Fed. Điều đó đồng nghĩa môi trường lãi suất cao hơn, tức là trở ngại đối với giá vàng”, nhà giao dịch kim loại David Meger của công ty High Ridge Futures nhận định với hãng tin Reuters.

Triển vọng Fed tăng lãi suất đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao, một lần nữa gây ra áp lực giảm đối với giá vàng.

Chỉ số Dollar Index tăng 0,25%, đóng cửa ở mức gần 103,2 điểm, cao nhất trong 19 tháng trở lại đây.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng mạnh trở lại qua ngưỡng chủ chốt 5%. Cuối phiên, lợi suất của kỳ hạn này đạt 5,125%, cao hơn tên 13 điểm cơ bản so với phiên trước.

Lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng hơn 15 điểm cơ bản, đạt 4,879%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng 10 điểm cơ bản, đạt 5,449%.

Nhà phân tích thị trường Jim Wyckoff của sàn giao dịch American Gold Exchange nhận định báo cáo CPI nóng hơn dự báo của Mỹ hôm thứ Ba, những phát biểu cứng rắn của giới chức Fed trong tuần này, và việc đồng USD đạt mức cao nhất 19 tháng đang đồng thời “ép giá vàng xuống thấp hơn”.

Còn theo nhà giao dịch kim loại quý độc lập Tai Wong ở New York, sự sụt giảm của giá vàng vào đầu phiên này đã dẫn tới việc kích hoạt lệnh dừng lỗ ở nhiều vị thế đầu cơ giá lên (long) vàng được thiết lập trong 2 tuần qua - khoảng thời gian giá vàng hồi phục sau đợt bán tháo trước đó. Khi các lệnh dừng lỗ này xuất hiện, áp lực bán càng mạnh, khiến giá vàng giảm sâu hơn.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã liên tục bán ròng vàng từ phiên ngày thứ Ba sau báo cáo CPI Mỹ. Phiên ngày thứ Năm, quỹ bán ròng 0,4 tấn vàng, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.040,7 tấn vàng.

Lúc mới mở cửa sáng nay (13/11), giá vàng và giá bạc tại thị trường châu Á đều tăng nhẹ so với mức chốt phiên Mỹ.

Lúc 7h20 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,2%, giao dịch ở mức 3.886 USD/oz - theo Kitco. Giá bạc giao tăng 0,2%, đạt 50,3 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 121,1 triệu đồng/lượng, giảm 2,9 triệu đồng/lượng so với sáng qua, nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 25.460 đồng (mua vào) và 25.870 đồng (bán ra), tăng 30 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.