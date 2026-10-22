Sáng nay (22/10), giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới lúc 9h17 phút đang neo ở mức 4.113,86 USD/ounce, giảm 9,9 USD/ounce tương đương giảm 0,24% so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới tương đương khoảng khoảng gần 129,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng gần 13 triệu đồng/lượng.

Giá vàng biến động nhẹ.

Giá vàng thế giới vẫn ở mức thấp trong bối cảnh giới đầu tư vẫn đặt kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Nhiều ngân hàng trung ương khác cũng phát tín hiệu tương tự.

Lạm phát tại Anh tăng lên 3,5% trong 12 tháng tính đến tháng 9, từ mức 3,1% của tháng trước và cao hơn dự báo 3,4% của giới kinh tế. Chi phí xăng và dầu diesel tăng mạnh góp phần đẩy lạm phát lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2025. Diễn biến này làm gia tăng kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Anh có thể nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 11.

Tại Mỹ, giới đầu tư đánh cược Fed có thể tăng lãi suất 0,25-0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 12 tới.

Tình hình eo biển Hormuz và quan hệ Mỹ - Iran vẫn là nguồn gây biến động đáng kể trên thị trường năng lượng và kim loại quý toàn cầu. Sự bất ổn kéo dài xung quanh an ninh vùng Vịnh hỗ trợ nhu cầu phòng thủ, nhưng giá dầu thô tăng cao cũng củng cố kỳ vọng lạm phát và triển vọng chính sách tiền tệ thắt chặt của Mỹ. Ảnh hưởng đối lập này giúp giải thích tại sao vàng thỏi khó duy trì đà tăng giá bất chấp xung đột địa chính trị đang diễn ra.

Tại thị trường trong nước:

Giá vàng miếng SJC các thương hiệu sáng hôm nay đang niêm yết ở mức 139,3 - 142,3 triệu đồng/lượng - giữ nguyên so với mở cửa phiên sáng qua.

Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Công ty SJC sáng nay niêm yết ở mức 137,4 - 140,9 triệu đồng/lượng - giữ nguyên so với mở cửa phiên sáng qua.

PNJ đang niêm yết vàng nhẫn ở mức 138,4 - 141,4 triệu đồng/lượng - tăng 200.000 đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng qua.

Giá vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý sáng nay niêm yết ở mức 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng - giữ nguyên so với mở cửa phiên sáng qua.

Trong khi đó, DOJI sáng nay niêm yết vàng nhẫn ở mức 138,2 - 142,2 triệu đồng/lượng - giảm 300.000 đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng qua.

Bảo Tín Minh Châu cũng đang niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 138,1 - 142,1 triệu đồng/lượng - giữ nguyên so với mở cửa phiên sáng qua.