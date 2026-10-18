Giá vàng biến động, càng mua càng lỗ

Vào lúc 9h, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với sáng qua nhưng giảm 1,2 triệu đồng/lượng so với đầu tuần.

Nếu người mua vàng miếng từ đầu tuần và bán ra hôm nay sẽ chịu lỗ “kép” lên tới 4,2 triệu đồng/lượng, vì giá vàng giảm và chênh lệch mua - bán.

Người mua vàng lỗ nặng. Ảnh: NY.

Giá vàng nhẫn có mức giảm khác nhau giữa các thương hiệu trong vòng 1 tuần qua. Hiện, vàng nhẫn Phú Quý có giá 140 - 143 triệu đồng/lượng; giảm 1,3 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 139,2 - 143,2 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng 141,5 - 143 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng…

Tùy vào mức giảm và chênh lệch mua - bán, người mua vàng nhẫn các thương hiệu có thể lỗ từ 2,3 - 4,1 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán lớn tiếp tục là yếu tố khiến nhà đầu tư chịu thiệt ngay cả khi giá vàng chỉ biến động trong biên độ không quá mạnh.

Cùng thời điểm giá vàng thế giới ở mức 4.165 USD/ounce, giảm 40 USD trong vòng 1 tuần qua.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.637 đồng/USD. Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 25.700 - 26.080 đồng/USD (mua vào - bán ra).