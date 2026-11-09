Giá vàng bật tăng mạnh trong phiên đầu tuần

Giá vàng sáng nay (9/11) trên thị trường thế giới lúc 9h01 phút đang neo ở mức 4.126,66 USD/ounce - tăng 60,34 USD/ounce so với mở cửa phiên.

Giá vàng thế giới tương đương khoảng khoảng hơn 128,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 15 triệu đồng/lượng.

Giá vàng bật tăng phiên đầu tuần.

Vàng đã phát huy vai trò tài sản trú ẩn an toàn trong phần lớn tuần qua. Giá vàng phục hồi từ mức đáy 3.870 USD/ounce lên gần 4.147 USD/ounce khi chứng khoán Mỹ lao dốc ngày 5/11.

Tuần này, thị trường sẽ theo dõi loạt dữ liệu kinh tế Mỹ, trong đó đáng chú ý là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 công bố ngày 10/11 và chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10 công bố ngày 13/11. Ngày 12/11, Mỹ dự kiến công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu và doanh số bán nhà hiện hữu tháng 10.

Những dữ liệu này có thể tác động đến kỳ vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đồng USD và diễn biến giá vàng.

Theo kết quả khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News, giới chuyên gia Phố Wall chưa thống nhất về triển vọng giá vàng trong tuần tới. Trong số 13 chuyên gia tham gia khảo sát, có 4 người (31%) dự báo giá vàng tăng, 5 người (38%) nhận định giá giảm và 4 người (31%) cho rằng kim loại quý sẽ đi ngang hoặc chưa xác định được xu hướng rõ ràng.

Trong khi đó, khảo sát trực tuyến với 212 nhà đầu tư cá nhân của Kitco News cho thấy, 68% dự báo giá vàng tăng trong tuần tới; 15% cho rằng giá giảm, trong khi 18% nhận định giá sẽ đi ngang.

Tại thị trường trong nước:

Giá vàng miếng SJC tại Công ty vàng bạc đá quý SJC, PNJ, DOJI sáng hôm nay đang niêm yết ở mức 139 - 142 triệu đồng/lượng - tăng 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên cuối tuần trước.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý sáng hôm nay đang niêm yết ở mức 138,5 - 142 triệu đồng/lượng - thấp hơn 500.000 đồng/lượng chiều mua vào so với các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI.

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu sáng hôm nay đang niêm yết ở mức 137,5 - 142 triệu đồng/lượng - thấp hơn 1,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào so với các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI.

Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Công ty vàng bạc đá quý SJC sáng nay niêm yết ở mức 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng - tăng 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên cuối tuần trước.

PNJ đang niêm yết vàng nhẫn ở mức 137,2 - 141,2 triệu đồng/lượng - tăng 900.000 đồng/lượng so với chốt phiên cuối tuần trước.

Phú Quý sáng nay niêm yết vàng nhẫn ở mức 138,5 - 141,5 triệu đồng/lượng. DOJI niêm yết ở mức 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng - tăng 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên cuối tuần trước.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu cũng đang niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng - tăng 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên cuối tuần trước.