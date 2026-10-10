Sáng nay (10/10), giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới chốt phiên đang neo ở mức 4.194,4 USD/ounce, tăng 62,88 USD/ounce tương đương 1,52% so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng thế giới tương đương khoảng khoảng gần 132 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng hơn 12 triệu đồng/lượng.

Giá vàng bật tăng cả triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng vọt tăng khi giá dầu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ hạ nhiệt, góp phần giảm bớt lo ngại về lạm phát. Trong khi đó, thị trường tiếp tục theo dõi triển vọng chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo các chuyên gia, đà giảm của giá dầu cùng việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hạ nhiệt so với mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ ghi nhận hôm thứ Tư đang tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng phục hồi.

Theo đó, giá dầu giảm khi những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông lắng dịu, sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng tới. Cùng với đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm so với mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ được ghi nhận hôm thứ Tư, góp phần hỗ trợ giá vàng.

Nhu cầu từ ngân hàng trung ương cũng là yếu tố hỗ trợ triển vọng giá vàng. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc bổ sung khoảng 23 tấn vàng trong tháng 9, đánh dấu tháng mua ròng thứ 23 liên tiếp. Các ngân hàng trung ương toàn cầu mua ròng 39 tấn trong tháng 8, theo Hội đồng Vàng Thế giới.

Tại hội nghị thường niên của thị trường vàng London, các đại biểu dự báo giá vàng có thể tiến tới 5.000 USD/ounce trong vòng một năm. Schiff cho rằng mốc này có thể được chinh phục sớm hơn nếu xuất hiện khủng hoảng tài chính buộc Fed phải dừng tăng lãi suất.

Tại thị trường trong nước:

Giá vàng miếng SJC các thương hiệu mở cửa phiên sáng hôm nay bật tăng mạnh mẽ và đang niêm yết ở mức 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng, tăng 1.000.000 đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng qua.

Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Công ty SJC sáng nay niêm yết ở mức 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng, tăng 1.000.000 đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng qua.

PNJ đang niêm yết vàng nhẫn ở mức 141,3 - 144,3 triệu đồng/lượng, tăng 1.100.000 đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng qua.

Giá vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý sáng nay niêm yết ở mức 141 - 144,2 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 900.000 đồnglượng chiều bán ra so với mở cửa phiên sáng qua.

Trong khi đó, DOJI sáng nay niêm yết vàng nhẫn ở mức 140,3 - 144,3 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng qua.

Bảo Tín Minh Châu cũng đang niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 139,9 - 143,8 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng chiều mua vào và bán ra so với mở cửa phiên sáng qua.