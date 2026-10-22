Giá vàng bất động, chênh lệch mua - bán mỗi nơi một kiểu

Vào lúc 9h, Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 139,3 - 142,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đứng im so với sáng qua. Chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu có giá 138,1 - 142,3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua - bán 4,2 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá mua - bán vàng miếng giữa các doanh nghiệp mỗi nơi một kiểu. Ảnh: NY.

Hệ thống vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng SJC 140,8 - 142,3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - bán 1,5 triệu đồng/lượng.

Các thương hiệu cũng niêm yết giá vàng nhẫn khác nhau và giữ nguyên so với sáng qua. Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu có giá 138,1 - 142,1 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý 138,7 - 141,7 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.121 USD/ounce, tăng 2 USD so với sáng qua.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.632 đồng/USD, giảm 2 đồng so với sáng qua. Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 25.650 - 26.030 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 40 đồng cả 2 chiều so với sáng qua.